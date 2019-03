La recolección de residuos será normal en los feriados por Carnaval en la ciudad de Buenos Aires, donde se podrá estacionar libremente en todas las avenidas, salvo en las que la prohibición de aparcar rige habitualmente durante las 24 horas.



El cronograma elaborado por el gobierno metropolitano indica que este lunes y martes no habrá clases y los servicios de urgencia en salud se brindarán a través de las guardias hospitalarias y el SAME.



Las inhumaciones se realizarán de 9 a 12 en los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el crematorio de la ciudad.



La Reserva Ecológica estará abierta de 8 a 19, con un pre cierre a las 18.30 (salvo que llueva o haya vientos muy fuertes); el Jardín Botánico se podrá visitar de 9.30 a 18.45 y también abrirán los parques Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca y la pista de aprendizaje para conducir en su horario habitual de 8 a 18.



El sistema de Ecobici funcionará como todos los feriados y fines de semana y tendrá dos horas de uso por persona.



Los teatros dependientes del gobierno porteño permanecerán cerrados igual que los CGP, las dependencias públicas para diversos trámites -incluida la VTV- y el Registro Civil, donde sólo funcionará lde 8.30 a 12.30 la guardia de defunciones, de 8.30 a 12.30.



Lunes y martes estará autorizado el estacionamiento de vehículos junto al cordón de ambas aceras sobre las avenidas en las que está restringido hacerlo los días hábiles de 7 a 21 horas.



Las excepciones son las avenidas 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, Teniente General José Luis Dellepiane, Ingeniero Huergo y Eduardo Madero, en las que no se podrá estacionar.



Tampoco se podrá aparcar en los tramos del Metrobus de las avenidas Juan de Garay, Francisco Fernández de la Cruz, Chiclana, Brasil, Cnel. Roca, Intendente F. Rabanal, Sáenz, Sánchez de Loria, Almafuerte, Juan B. Justo, Cabildo -entre General Paz y Monroe y entre Roosevelt y Santos Dumont-, San Martín -entre Mosconi y Beiró- y Rivadavia entre Argerich/Quirno y Caracas/ Membrillar.



Las autoridades porteñas informaron en un comunicado que no se aplicará el estacionamiento medido en las arterias donde funciona el sistema, mientras que en los sectores donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas la norma se mantendrá vigente.



La Dirección General de Infracciones no atenderá al público pero habrá una guardia de 9 a 12 sólo para devolver los autos que sean levantados en la vía pública.



Los controles de alcoholemia y estupefacientes serán rotativos en distintos puntos de la ciudad.

Las áreas de Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103 tendrán guardias activas las 24 horas.



Además, el próximo lunes y martes el subte circulará de 8 a 22.30, el Premetro de 8 a 21 y las líneas de ferrocarril con sus frecuencias de domingos y feriados.



El Carnaval porteño cerrará el lunes 4 con un corso de 16 a 23 en la Avenida de Mayo, en su regreso a la calle que lo vio nacer, con murgas nacionales, de Brasil y Uruguay, además de shows en vivo y foodtrucks de comida.