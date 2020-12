Con pequeñas cruces simulando tumbas, imágenes de la Virgen y el bebé gigante salpicado con manchas rojas, el sector celeste se concentraba esta tarde en la plaza del Congreso para expresar su rechazo en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

En diálogo con Crónica web, Mariana Rodríguez Varela, una de las militantes en contra del aborto, consideró que "es un día dramático" ya que "72 personas van a decidir la vida de millones de personas que van a morir en nuestro país". "Ya más nada podemos hacer por esto, solo rezar, por eso trajimos a Jesús, vamos a hacer misas cada dos horas. Invitamos a todas las familias argentinas, queremos que los senadores se asomen por la ventana y vean la plaza llena de niños, jóvenes, abuelos que defienden la vida. Queremos que se siga defendiendo al Niño por Nacer por sobre todas las cosas", agregó la referente celeste a este medio.

Mientras una banda de música religiosa se escucha de fondo, a pocos metros, en la esquina de Entre Ríos y Avenida de Mayo, un sacerdote celebra una misa ante un puñado de fieles que lo escuchan de rodillas sobre el pasto en el que clavaron pequeñas cruces que simulan tumbas.

.

La bandera argentina, y la Virgen María fueron de las imagenes que más se vieron en el sector teñido de celeste. Tal es así que la Virgen de Fátima que recorrió varios puntos del país, estaba arribando a la Plaza del Congreso en las últimas horas, donde a las 18 horas es la covocatoria.

"Vinimos a hacerle fuerza a las dos vidas, al niño por nacer, porque quieren meterle en la cabeza a la gente cosas que no son, es toda una politización que no es la realidad de lo que tiene que ser", le contó a Télam la mujer. Respecto a lo que opinan quienes defienden la legalización del aborto, sostuvo: "Siento que no tienen mucho conocimiento de lo que es la vida de una persona".

A pocos metros, ya estaba instalado el bebe gigante que es uno de los emblemas de los sectores autodenominados "provida", aunque esta vez fue salpicado con pintura roja como si fueran manchas de sangre.

.

"Esto es el asesinato de una vida", le dijo a Télam Gabriel Darío Carusso, quien se reconoció como militante del Frente Patriótico que responde al dirigente neonazi Alejandro Biondini.

El hombre, quien también se mostró contrario al aborto en caso de violación, pidió "debatir pero no hagamos ideología de esto" y remarcó: "A mi no me queda ninguna duda de que están achicando a la población con esta ley, es una política comunista marxista".

También rechazó la educación sexual integral porque, argumentó: "Soy de la generación que la educación se hace en la casa, no me gustaría que mi hijo o mi hija venga desde el jardín con algunas tendencias adoctrinadas, yo respeto las decisiones sexuales de cada uno pero hay que tener mucho cuidado con eso".