Por Ana Breccia

@anabreccia

El 20 de marzo de este año el anuncio del aislamiento social, preventivo y obligatorio forzó a los negocios y a las pequeñas y medianas empresas a migrar hacia la era digital. Y es que al verse perjudicados por no poder abrir sus locales, muchos tuvieron que aprender por primera vez a manejar redes sociales y estudiar sobre las nuevas tecnologías para destacarse por encima de los demás.

El comercio a través de las redes sociales no es algo nuevo, pero sí está proceso de evolución en Argentina. ¿Se puede vivir de ellas? ¿Cómo puedo hacerme viral?.

Para poder entender cómo funcionan hoy las distintas plataformas, cronica.com.ar dialogó con Mario Cornide, un joven de 28 años, que comenzó vendiendo productos en MSN y Fotolog, y hoy maneja cuentas con millones de seguidores en Instagram.

.

Oriundo de Castelar, empezó a explorar las redes a los 17 años: "Me puse a vender productos de electrónica por MSN y Fotolog. Ahí se puede decir que estuvo mi inicio, prácticamente sin darme cuenta ya estaba emprendiendo".

La vida lo direccionó hacia el camino del turismo y la producción de espectáculos, pero siempre relacionado con el sector comercial: "Hace 3 años empezaron a haber grandes devaluaciones, los trabajos estables dejaron de serlo, y decidí que si iba a correr riesgos, que sea por mi cuenta y no dependiendo de un tercero", indicó.

Asimismo agregó que "para una persona creativa, estar 'atada' a veces se hace complicado" y aseveró que "como empresa hay que saber distinguir a éstas personas para potenciarlos. Creo que ese fue el 'clic' que me empujó a jugarmela".

Más allá de que el 2020 sea un año complicado a nivel macro económico en todo el mundo debido a la crisis santiaria por la pandemia de coronavirus, "Argentina es un país duro para emprender, entre los impuestos, la falta de facilidades financieras, poca inversión y la burocracia, se hace muy difícil".

Todo esto, "quita mucha energía y afecta directamente a los emprendedores. Somos pocos los que continuamos por este camino, va por genética creo. Mis padres siempre incentivaron mi lado creativo e independiente. Todo es gracias a ellos sin dudas", insistió.

Fue hace 3 años cuando el joven emprendedor tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su profesión: "renuncié como gerente de la empresa en la que trabajaba, me tomé unas vacaciones y me di cuenta que prefería asumir mis propios riesgos. El sentimiento era 'si me va bien o me va mal, que dependa 100% de mi'. Así que en ese momento me puse a hacerle campañas publicitarias y manejarle redes sociales a algunas empresas amigas", recordó.

.

¿Qué es lo que crees mas importante sobre las redes sociales?

Lo mas importante que tienen las redes sociales "es la posibilidad de comunicar, sin duda alguna. Mas allá de tener un negocio o de lo querer monetizarlas, poder enviar un mensaje al mundo libremente es lo que realmente destaco y agradezco de este sector".

Por eso, este pibe de 28 años aprovecha su experiencia en la plataforma, desde sus cuentas con millones de seguidores, para darle más alcance a otras cuentas que comienzan de cero: "En este momento tenemos soporte en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube y Twicht. En todas las plataformas podemos generar la viralización prácticamente inmediata".

Consejos y tips para comenzar desde cero en las redes

Si pudiera dar algún consejo, "el primero sería netamente motivacional". Luego de haber estudiado Neurolinguistica (PNL), "entendí que lo primero que tenemos que hacer es visualizarnos donde queremos estar". Luego el camino puede modificarse, "pero la meta se cumple si está bien clara".

En lo laboral, "tanto para mayores como para los jóvenes, las redes sociales y el e-commerce se han vuelto fundamentales y necesarios para trabajar. El que se 'haga amigo' con esto, va a tener trabajo siempre. Tanto para trabajar aquí en Argentina, como para hacerlo en cualquier parte del mundo", apuntó.

Las estadísticas de su celular, marcan un promedio de 16 horas por día de actividad en redes: "La computadora vive enchufada y las baterías no dan abasto". Realmente "paso mucho tiempo, no solo por que me gusta, sino porque mi idea es lograr algo grande a nivel internacional", insistió.

Lo bueno de todo esto es que "todos pueden hacerlo, sea el trabajo de manejo de redes, como diseño y desarrollos. Por supuesto que si querés perfeccionar y optimizar ventas, debes contratar profesionales. Pero para comenzar, todos pueden aprender".

La empresa " Viralizarte" se dedica a crear campañas publicitarias de difusión masivas: "Contamos con mas de 70 millones de seguidores entre todas las redes sociales entre influencers y cuentas virales de todo Habla Hispana. Estamos muy posicionados en Latinoamérica y España. Trabajamos mucho también con países como India, Sudáfrica, Rusia, Australia y EE.UU.".

Luego de años en el "rubro", hoy Mario se dedica a "supervisar, y gestionar las relaciones con los clientes. Me encanta el networking. Me gusta mucho hablar con el equipo y ayudarlos a que estén motivados". Y agregó: "A veces me despierto a las 5 de la mañana porque comienza la jornada laboral en Europa y necesito aprovechar el tiempo para atender a los clientes".

.

Todas las campañas son orientadas a viralizar o difundir a sus clientes: "Se estudia puntualmente cada caso y se segmenta estratégicamente para obtener una optimización del público objetivo".

Por último concluyó comentando que "Escriben muchas personas particulares para difundir su negocio, y a la vez empresas para posicionarse, marcas de ropa, políticos, casas de apuestas, clubes de fútbol, etc. ¡Estamos para todos!".