Ante el relajamiento social y la falta de cumplimiento a las normas vigentes por el avance del coronavirus, muchas provincias y ciudades aumentaron las sanciones con arrestos y fuertes multas en dinero, que pueden llegar al millón de pesos en el caso de San Luis, donde además la justicia investiga la muerte de dos aparentes infractores detenidos en comisarías.



Según un reporte de las corresponsalías, las provincias aplicaron más de cien mil sanciones a personas en los cinco meses de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por circular sin autorización, participar de reuniones o por no utilizar mascarillas. Asimismo, con la intervención de la Justicia en algunos distrito se autorizó a las personas multadas donar electrodomésticos o dinero a instituciones científicas o de salud que luchan contra el coronavirus a modo de probation.



Las multas más graves fueron impuestas en San Luis donde la penalidad en dinero va de 10.000 a 1.000.000 de pesos y la nueva normativa dispone que si el infractor trabaja en la función pública debe ser expulsado de su empleo. Fuentes gubernamentales indicaron que el procedimiento consiste en la detención del infractor, su traslado a comisarías para la identificación y el inicio del trámite administrativo de sanción. En ese marco, la Justicia investiga la muerte de dos personas detenidas por aparente violación de la cuarentena en comisarías de la provincia, donde sus decesos fueron reportados como suicidios.



Los casos corresponden a Florencia Magalí Morales (39) en Santa Rosa del Conlara y el adolescente Franco Marangüello en Villa Mercedes, cuyos familiares iniciaron procesos judiciales porque sostienen que hay evidencias de que no se trataron de suicidios sino de "abusos de autoridad policial".

En Córdoba, desde el 27 de julio rigen multas de 5.000 a 500.000 pesos y se hicieron 2.000 multas para personas individuales y jurídicas que incumplen los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia. Antes de esa fecha, y desde el 20 de marzo, no había multas pero sí detenciones e imputaciones por incumplimiento de las medidas, que superaron las 30.000 actas labradas.



En Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación adoptó la "suspensión de juicio a prueba", mediante la cual los infractores al ASPO pueden donar dinero para extinguir la acción penal, lo que permitió al hospital José María Cullén comprar un nuevo ecógrafo con la recaudación de 700 mil pesos o al pediátrico Orlando Alassia recibir cien mil pesos de un hombre que así logró evitar el juicio por haber festejado el cumpleaños de su hija en un salón.



El fiscal Estanislao Giavedoni, quien intervino en varios de esos casos, indicó que "es parte de la retribución que tiene que hacer aquella persona que no cumplió con la obligación de haber estado aislada". En Mendoza, entre el 20 de marzo y el 31 de Julio, fueron sancionadas 7.200 personas por infringir el aislamiento, según voceros del Ministerio Público Fiscal. Y, señalaron que un nuevo artículo que sanciona las reuniones clandestinas fue incorporado al Código de Contravenciones de forma transitoria con sanciones de 15 a 30 días de arresto o hasta 80 días de labor comunitaria.



En Jujuy, "desde marzo se dio curso a 5.000 expedientes por violar el aislamiento que implicaron el pago de multas", dijo el oficial Luis Sosa, de la policía provincial. Según datos oficiales, desde el 20 de marzo hasta ayer hubo 9.048 personas demoradas por no cumplir el aislamiento. Quien viola la cuarentena en Jujuy tiene que pagar $1.000 pero de acuerdo al tipo de infracción, la multa va de $40.000 a $ 340.000 por circular en horario indebido, reuniones familiares, eventos sociales, comercios que no se ajustan a las normativas y partidos de fútbol, entre otros.

Salta, a su vez, realizó desde el 20 de marzo más de 73.600 procedimientos policiales, dijeron voceros de Seguridad y apuntaron que se labraron 32.011 actas por infracciones por distintos incumplimientos, de los cuales 6.274 fueron por no usar tapaboca y 7.126 en el servicio de transporte urbano. Los montos de las multas dependen del tipo de sanción, si hay reincidencia y el valor mínimo es de $1.000. Todo el sistema está bancarizado y la recaudación se destina a la atención de la emergencia sanitaria.



El Ministerio Fiscal de Tucumán informó hoy que infractores a las normas en la emergencia sanitaria acordaron donar cinco Smart TV y tres heladeras a las salas de Infectología y Laboratorio del Hospital de Niños Jesús y al del Este. "En una primera etapa se les pedía a los infractores que depositen dinero en una cuenta a cargo de Salud pero ahora se les pide que hagan una donación destinada a los hospitales con pacientes internados por coronavirus para que se puedan recrear mientras están aislados, que es una situación difícil para los chicos", informó el fiscal Carlos Picón.



Fuentes de Justicia del Chaco informaron que desde que empezó la cuarentena hubo más de 20.000 personas que no respetaron las restricciones vigentes para la circulación en calles y rutas por lo cual, la Policía Caminera realizó "controles vehiculares en los puestos fronterizos para verificar que sólo accedan a la provincia personas con domicilio en ella o que se encuentren exceptuados por desempeñar actividades esenciales" .



En Santiago del Estero rigen desde el lunes nuevas multas cuyo "monto máximo es de $60.000 para los organizadores de fiestas o juntadas o bien para dueños de casas familiares", dijo a Télam la ministra de Justicia de la provincia, Matilde O´Mill. Y, recordó que rige la multa para conductores que infrinjan las normas del aislamiento, que ya existía, la cual "no será inferior a $30.000 y se le retiene el vehículo en el que se traslada".

La Rioja impuso, a través de la Ley 10290/2020, sanciones desde 5 mil pesos por no usar barbijo a 200 mil por violar el aislamiento. Quienes no acaten las disposiciones en el ingreso, tránsito y permanencia en la provincia tendrán multas de 50.000 a 500.000 pesos.



En Río Negro, desde marzo se iniciaron 3.654 legajos penales por violar el aislamiento, informó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. El subsecretario de Seguridad e Higiene de Viedma, José Flores, dijo que hubo multas a comercios por "no cumplir el horario de cierre, la alta cantidad de personas que permanecían en los locales sin distanciamiento, y el no uso de barbijos".



Agregó que las multas van desde $5000 hasta los $150.000 y que ya aplicaron "230 multas por el no uso de barbijo e incumplimiento en seguridad e higiene". El Ministerio Público Fiscal de Neuquén inició 6.491 causas por violación de la cuarentena desde el 16 de marzo, según el informe estadístico.



El promedio diario de casos por desconocer la normativa vigente era de 44 y de 281 por semana con un total de 8.765 imputados, lo que determina que cada 100.000 habitantes hay un 13,4% de imputados, explicaron fuentes judiciales. Las multas que se aplican van de $5.000 a $200.00 y quienes no circulen con el barbijo son multados con $2.000.

En Santa Cruz, donde las fuerzas de seguridad labraron 10.045 infracciones hasta junio, el gobierno delegó en los municipios la facultad de sancionar el incumplimiento a las restricciones de circulación. Así, Río Gallegos endureció las penalidades tras el aislamiento extendido por un brote reciente y dispuso multas desde $12.740 pesos a $25.480 para quienes circulen cuando no deban.



En El Calafate fuentes municipales dijeron que desde marzo hubo 100 secuestros de automóviles, lo que conlleva un costo de $24.000, incluyendo el acarreo y la infracción. En Chubut, la ciudad de Puerto Madryn dictó una ordenanza para los comercios que no respeten el número máximo de clientes permitidos y a quienes armen reuniones sociales con multas que pueden llegar a los $209.000 y $137.000, respectivamente.



El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, remarcó que allí las penalidades por reuniones sociales o fiestas "son siempre privativas de la libertad" y que "todos los que participan de una reunión incurren el artículo 205 del Código Penal".



En Paraná, desde junio es obligatorio usar barbijo para circular y quien no lo tenga es pasible de multas que rondan los $6.000. En Concepción del Uruguay existen multas de hasta 5.000 litros de nafta súper (unos $270.000) a quienes no usen mascarilla, mientras en Concordia se aplican multas de hasta $900 que puede ser compensada con insumos sanitarios.



En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto estableció "a raíz del relajamiento social" multas para quienes no utilicen barbijo o realicen encuentros sociales y con clausuras para los comerciantes que violen los protocolos vigentes, con montos de 2.000 a 5.000 pesos.