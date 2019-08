Por Alicia Barrios

Promestantes es la palabra que identifica a quienes acampan durante semanas para saludar a San Cayetano en su día. La gente tomaba la calle para la celebración de las misas cuando oficiaba el cardenal Jorge Bergoglio. Su homilía, promediando la mañana, era lo más esperado. No solo por los fieles, sino también por los medios.

En lo personal, el padre Jorge siempre le pedía al santito que no lloviera. Él siempre sabe cómo hacerse oír, porque nunca cayó ni una gota, contradiciendo los pronósticos que, a veces, anunciaban alerta meteorológica, con granizo incluido. Bergoglio tiene un don: siempre es, fue y será un receptor constante del termómetro social.

El ciudadano común le contaba la realidad que percibía porque él los oía a todos. Caminaba, escuchaba, bendecía y tomaba mate debajo de la autopista. Andaba en medio de un remolino de personas que se acercaban a saludarlo. A todos les pedía: "Recen por mí" y, sin abandonar el sentido del humor, a algunas mujeres les decía: "Usted no rece por mí porque tiene cara de picarona".

Cerca de él padre Tomás "Poroto" Carbonell, cuando veía los pósters de Crónica con la imagen de San Cayetano elevados por la gente para recibir la bendición, anunciaba desde el micrófono: "Ahí esta Cronica, firme junto al pueblo". Durante su última homilía, antes de ser Papa, dijo: "San Cayetano bendice nuestra Patria con paz, pan y trabajo para todos".

Es imposible imaginar cuántas cosas llevan en su corazón las personas cuando se acercan al santuario de San Cayetano, amigo de Jesús y de su pueblo, pero el cardenal lo sabía. "A alguno le parezca quizá poca cosa hacer una cola tan larga para pedir solo una bendición, y más todavía, si el pedido es que nos bendiga con pan y trabajo.

Es verdad que el trabajo está duro, cuesta conseguirlo, y que el pan está caro. "Pero hay más, si se fijan bien, la bendición se agranda al comienzo y al final del pedido cuando decimos nuestra Patria y para todos", decía. Bergoglio llegaba con las palabras justas: "Hay gente que maldice este país porque no le gustan algunas cosas o algunos de sus compatriotas. Nosotros no maldecimos, sino que, como sentimos que con una bendición no basta, pedimos que Dios bendiga nuestra Patria en todos sus habitantes y su geografía. Y a San Cayetano, que la bendiga con esa bendición tan necesaria ,que es una vida digna con paz, pan y trabajo para todos".

El pedir, si no alcanza para todos, al menos que alcance para todos los chicos, y decir todos los chicos es decir todo el futuro. Decir todos los jubilados es decir toda nuestra historia. Nuestro pueblo sabe que el todo es mayor que las partes, y pedimos paz, pan y trabajo para todos.

Que despreciable es el que atesora solo para hoy, el que tiene un corazón chiquito de egoísmo y solo piensa en manotear esa tajada que no se llevará cuando se muera. Porque nadie se lleva nada. Nunca vi un cortejo fúnebre con un camión de mudanza. Mi abuela nos decía: "La mortaja no tiene bolsillos".

Siempre fue es y será un poeta de la Biblia: "La Patria florece cuando vemos en el trono a la noble igualdad como dice nuestro Himno Nacional", decía Bergoglio.