En la ciudad bonaerense de Mar del Plata, un club de motociclistas no le hace honor a su nombre, Demonios Riders Mc, dado su admirable afán solidario. A bordo de dos ruedas, acuden a donde exista una necesidad para satisfacerla, sea mediante donaciones, o a través de la palabra, para inculcar valores.

Una obra destinada a niños, ancianos y a aquellos que padecen adicciones a las drogas, por la cual en las últimas horas recibieron el reconocimiento de las autoridades como de "interés municipal". En 1996, un grupo de seis amigos decidió oficializar su pasión por las motos con la conformación del club Demonios Riders MC.

Los inicios no fueron sencillos, puesto que cuando la entidad daba sus primeros pasos, sufrió la pérdida de muchos de sus miembros, quienes se alejaron del país ante la crisis económica y social de 2001. Sin embargo, sus impulsores continuaron en sus motos, para recorrer el país, intercambiar experiencias, y al mismo tiempo sumar nuevos integrantes. A 22 años de su fundación, la organización está compuesta por cuarenta motociclistas.

Su origen fue en Mar del Plata, y como agradecimiento de ello a la ciudad, quienes la conforman pensaron y llevaron a cabo la idea de brindar ayudar a escuelas, centros de jubilados, niños, adolescentes, y a todo espacio o persona que tenga una necesidad. En este sentido, Leonardo Álvarez, secretario de "Demonios", le señaló a Crónica que "no tenemos puntos fijos para colaborar. Pero preferimos no apadrinar a nadie, sino ayudar donde haya una carencia no satisfecha. Habitualmente lo hacemos en la periferia de la ciudad, donde la gente que vive allí está un poco más postergada".

El factor curioso y particular para cristalizar su accionar solidario son sus motos, no sólo para transportar donaciones, sino principalmente para acercarse a los destinatarios de su afán benéfico. Al respecto, Leonardo reconoció que "tantos a los chicos como a los abuelos les gusta la moto. Los jubilados nos dicen que les hubiese gustado tener una moto, y a los pibes les llama la atención la adrenalina y la sensación de libertad que da andar en dos ruedas, de un lado a otro".

Por lo tanto, el miembro del club de motociclistas detalló que "lo que hacemos es concientizar y dar un ejemplo, educándolos en materia de tránsito como asimismo para desenvolverse y relacionarse en una sociedad, enseñándoles los valores de la hermandad y el respeto". Bajo esta línea de pensamiento, la institución también se aboca a integrar a personas con adicciones y transmitirles las dos ruedas que motorizan a "Demonios": la familia y el trabajo.

En relación a ello, Álvarez remarcó que "logramos que muchos se reinserten en la sociedad, porque se sentían excluidos, y a través de una moto los volvimos a incluir, mediante talleres, un comedor y contamos con dormitorios por si no tienen adonde ir, en nuestra casa club". Es recorriendo calles, rutas y barrios que "muchos de estos chicos, que están en las drogas, se nos acercan, interesados por las motos, y les empezamos a contar nuestras experiencias. Les explicamos que nosotros somos una familia, y que el trabajo es importante para salir adelante. Les enseñamos esa filosofía de vida, de rodar en moto con un grupo de amigos".

Un mensaje y una mecánica solidaria, por la cual las autoridades de General Pueyrredón reconocieron al club como de "interés municipal", en la jornada del último martes. Un premio que los empuja a más, y los cuarenta miembros de "Demonios" ya apuntan sus esfuerzos al acampe benéfico que se realizará en diciembre próximo.