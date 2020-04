Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) cobrarán entre este viernes y este sábado el bono de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

La ANSES señaló que “a efectos de facilitar el cobro y evitar aglomeraciones que afecten negativamente la cuarentena vigente hasta el 13 de abril próximo, los beneficiarios de AUH y AUE, cuyos documentos de identidad terminen en los números 0, 1, 2 y 3, tendrán los 10.000 pesos acreditados en sus cuentas el viernes 3 de abril”.

En tanto, a partir del sábado 4 de abril y en el curso del fin de semana, “la totalidad de los beneficiarios de AUH y AUE (con todas las terminaciones de documento) tendrá acreditado el IFE de 10.000 pesos en sus cuentas”, precisaron.

.

La Anses aclaró que los destinatarios que cobren este viernes 3 de abril, podrán retirar el dinero por cajeros automáticos o, en caso de tener dificultades para hacerlo por esa vía, en los cajeros de atención al público en los bancos correspondientes.

En el caso de las personas cuyos DNI terminen en 4, 5 y 6 que deban cobrar personalmente, podrán hacerlo en las oficinas bancarias el lunes 6. Mientras que los que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 lo podrán hacer el martes 7 en esas sucursales.

Por último, aclararon que “en el caso de los jubilados y pensionados, los calendarios de pago de abril se mantienen como ya estaban establecidos” y solo deberán acercarse a las sucursales quienes no tengan tarjeta de débito o no tengan otra manera de cobrar los haberes de marzo que no sea en forma presencial.

Cronograma de pagos