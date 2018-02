Luz, agua y gas: el tridente ofensivo que no perdona.

Por: Florencia Golender

@flopa01

Por estos días, muchos hogares ya recibieron la boleta de la luz que corresponde al mes de enero con casi el 30% de suba promedio. El nuevo número a pagar, oportunamente recalculado en pleno uso de los aires acondicionados, dejó a más de uno con la boca abierta. La tríada de ajustes tarifarios para el primer semestre, que incluye el servicio de agua (26%) y el de gas (45%), no será la única del año.

La meta inflacionaria del 15% y la consecuente pauta paritaria que promueve el gobierno nacional en el mismo orden, ponen de relieve una clara incongruencia con los aumentos que se esperan en los servicios básicos de la vivienda.



Si bien en la medición del Indec sobre la evolución de los precios el rubro Vivienda y Servicios es uno de los tantos que influye en el cálculo total de inflación, los incrementos de la electricidad, el gas y el agua (como otros tantos, por ejemplo, el transporte público y los combustibles) no parecen alinearse con el objetivo de desacelerar aquel índice.



De ahí las internas entre el equipo económico y el Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren sobre los acuerdos tarifarios sellados con las empresas distribuidoras a fin de reducir subsidios estatales. A la hora de los argumentos, sin embargo, el oficialismo se muestra abroquelado.



Este sábado, el viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, defendió una vez más el rumbo para reducir el gasto público. Para el funcionario, el precio de los servicios "era muy bajo" y "no era sostenible".



No obstante, el Ministerio de Hacienda dio a conocer el último martes el Resultado Fiscal del Sector Público Nacional sobre el mes de enero, donde informa que los subsidios económicos cayeron en términos reales 18,5% respecto de enero 2017, mientras que el déficit fiscal, es decir el rojo de los gastos realizados por el Estado, se acrecentó un 366% interanual.



Esto se debió a que los intereses de deuda crecieron 266% en términos interanuales hasta los $29.818 millones, el resultado financiero (o total) del mes ascendió a un déficit de $25.889. La disminución de subsidios continúa, el aumento de los servicios por encima de la inflación también, pero su impacto sobre las cuentas del Estado parece nulo.