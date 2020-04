No hay mal que por bien no venga. La cuarentena provocó que los índices de robos y hurtos disminuyeran 89 por ciento en comparación con el promedio de los días previos al decreto presidencial. Pero también generó un fenómeno preocupante: el crecimiento de los femicidios y que los delincuentes comenzaran a cubrirse el rostro con barbijos, no sólo para protegerse del coronavirus sino también para ocultar su identidad.

El hampa se adapta a la nueva realidad. Al miedo de la gente cuando camina por la calle a enfermarse ahora se suma el de encontrarse ante un potencial asaltante. En Luján, provincia de Buenos Aires, hubo -al menos- tres golpes de similares características: los delincuentes ingresaron a las viviendas con chalecos antibala, guantes y barbijos; emulando la vestimenta de efectivos policiales.

.

Y allí atacaron y redujeron a sus dueños. En Capital, en tanto, opera una banda de supuestos "médicos" que ingresa a los edificios con el rostro cubierto, argumentando que son profesionales de la salud y que vienen a "sacar a un paciente con coronavirus". Tendida la trampa, hacen de las suyas. Lo único positivo es que si estornudan no contagian a nadie.

Una familia cordobesa vivió también momentos de terror cuando una banda de ladrones armados y ocultos tras tapabocas se metió a robar en su casa, del barrio Parque Liceo 3ª Sección, al norte de la capital provincial. Pero en este caso la resistencia de las víctimas fue tal que los ladrones terminaron escapando.

Menos suerte tuvieron los empleados de una carnicería en Neuquén, que ya habían cerrado sus puertas al público, pero seguían trabajando en la desinfección del local. Aún no habían terminado cuando un grupo de hombres subieron las persianas por la mitad e ingresaron compulsivamente al comercio con armas de fuego. Como en los casos anteriores, dos de ellos traían tapados sus rostros con barbijos y pelucas.

Pero la artimaña de ocultarse no tiene fronteras. En San Juan, dos malvivientes ingresaron a una casa, también disfrazados y armados, para robarle a una familia. Cargaron con electrodomésticos y otros elementos la camioneta de la víctima y escaparon tranquilamente.

Sin embargo, la maniobra no terminó como esperaban, porque después de esconder lo robado y mientras buscaban dónde abandonar el vehículo, terminaron "enterrados" en un descampado de Médano de Oro. En Mendoza también hubo víctimas de la "protección" contra el Covid-19, porque en San Rafael el empleado de una estación de servicio fue sorprendido por un sujeto que con su cara tapada lo abordó, amenazó con un cuchillo y le sacó una billetera que contenía dinero en efectivo, parte de lo recaudado en la jornada.

En casi todos los casos, la queja es una: la cara cubierta dificulta describir a los criminales, doblemente protegidos: contra la enfermedad y contra la Justicia.