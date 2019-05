Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Una muestra de maldad y saña contra una admirable iniciativa vocacional y solidaria tuvo lugar en la localidad bonaerense de José León Suárez. Allí, la sede de un grupo de scouts fue escenario de robos durante cuatro días consecutivos. Los delincuentes, sin reparo alguno, se llevaron bienes materiales y hasta alimento que se les destinaba a decenas de chicos, muchos de ellos provenientes de familias de bajos recursos.

Desde hace 34 años, la organización scout San Francisco de Asís brinda asistencia a niños, a partir de los siete años. Florencia, representante de la institución, explicó: "Lo que les enseñamos es el valor del respeto y la solidaridad. Todo lo que se hace es a pulmón, en beneficio de los pibes para que puedan hacer sus actividades".

Con ese objetivo, donaciones y recursos obtenidos a través de diferentes eventos garantizan que los chicos cuenten con sus elementos para realizar cada una de las actividades, y con su merienda, que en muchos casos sus familias no pueden suministrarles.

Increíble

Todo ese trabajo solidario no les importó nada a los maleantes que ingresaron al recinto al que habitualmente concurren los scouts. Pero no lo hicieron en una sola ocasión, la odisea comenzó en la madrugada del martes 21 de mayo, cuando forzaron una de las ventanas del lugar y se apropiaron de la comida que recibirían los chicos días después.

No satisfechos con ello retornaron el miércoles, el jueves y el viernes siguientes para apoderarse de la cocina, de un horno pizzero, de las herramientas de trabajo de los menores y hasta se llevaron la reja que habían arrancado para irrumpir en el establecimiento. "Se robaron la reja porque no encontraron la heladera, que decidimos sacarla porque teníamos la intuición de que regresarían", lamentó Florencia.

Ante semejante estado de desamparo, desde la comunidad de San Francisco de Asís compartieron su tristeza: "Sentimos indignación e impotencia, más que nada por los chicos que están devastados, porque ellos quieren ayudarnos pero no saben cómo, además de saber que sus cosas no están y que no saben cómo seguir".

Por lo tanto, para comenzar de nuevo, requieren de ayuda y quien pueda brindarles una mano se puede contactar con los responsables del proyecto en la cuenta de Instagram "San Francisco De Asís".