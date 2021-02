A más de dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona, salen a la luz nuevos chats, audios de los implicados en la causa caratulada como "homicidio culposo" que investiga la responsabilidad que conlleva el equipo médico que asistió en el último tiempo al ex futbolista, conformado por el neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov, ahora imputada por “falsedad ideológica”.

Mientras la investigación avanza a paso lento pero firme, se espera que sea la justicia quien determine si hubo o no negligencia en la muerte del astro del fútbol. Sin embargo, Dalma Maradona, la mayor de las dos hijas que el ex futbolista tuvo durante su matrimonio con Claudia Villafañe, no duda al disparar un sinfin de fuertes acusaciones contra Matías Morla, ex representante legal de Maradona. "Aunque sea difícil vos también vas a caer", arremetió contra el letrado, en una de sus últimas publicaciones.

En diálogo con cronica.com.ar, Mauricio D´Alessandro, quien no sólo representa a Morla en la causa del dinero por la sucesión de Diego, sino que mantiene una relación de amistad, atribuyó esa furia "a cuestiones personales" , porque Morla era el “vocero de Maradona” y "decía las cosas que naide quería escuchar".

"No ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le pagó un sueldo es Matías Morla”, escribió Dalma en una de sus tantas acusaciones vía Twitter, contra el apoderado de su papá, haciendo referencia al neurocirujano y médico personal, Leopoldo Luque. Al ser consultado, por ese tweet, D´ Alessandro, salió en defensa de Morla y preguntó: "¿Una hija dejaría que a su padre enfermo lo cuide un amigo?".

En esa línea, D´Alessandro expresó que las amenazas de la hija del Diez, a Morla no le afectan ya que está seguro de su accionar. Inclusive, ni siquiera se entera, ya que él no maneja sus redes sociales. Tal es así, que en la reciente comunicación telefónica que mantuvo con Morla, quien se encuentra de vacaciones en México junto a su familia, su mujer y sus hijos, D´Alessandro destacó que ni siquiera tocaron el tema. En esa línea, expresó que a Matías está "dolido" como "se puede estar luego de la muerte de quien era uno de sus mejores amigos". "Yo lo vi llorar. Quebrado", remarcó. Aún así, aseguró que fue él mismo quien le recomendó a Morla no hacer declaraciones públicas. "Yo le di como consejo que no hiciera escalar el conflicto porque hay muchos herederos y personas cercanas a Maradona que viven de ese conflicto", sentenció.

Al ser consultado por la relación que Morla mantenía con Luque, D´Alessandro, consideró que "mantenían un vínculo de aprecio", pero que "no eran amigos". Además, destacó que se conocieron en un viaje hace un año, y que tras la muerte de Maradona no volvieron a hablar, ya que Morla es el encargado de representar ante la justicia a las hermanas de Maradona respecto de la actuación del médico, que está siendo investigado para esclarecer las condiciones en las que falleció el ex futbolista.

No obstante, respecto a la intervención de Morla en el transcurso de la enfermedad del ex futbolista, el letrado sostuvo que "los que externaron de la Clínica Olivos a Maradona bajo su responsabilidad y contra la indicación de los médicos de la Clínica Olivos fueron Gianinna, Jana, el doctor Luque y la psiquiatra Cosachov". "Son los que firmaron la externación, que en un párrafo dice "con la conformidad de su familia contra la indicación de los médicos", agregó.

Asimismo, en cuanto a la marca "Maradona", el representante de Morla, aseguró que fue el mismo Maradona quien eligió cedérselas a una sociedad que se llama Sattvica, de la que Morla es accionista. "Sattvica tiene las marcas porque las inscribió y nadie se opuso. Y nadie se opuso porque Maradona vivo no se opuso y no sólo eso, también firmó expresamente que le cedía a Sattvica el uso de las marcas. La empresa las anotó, en varias partes del mundo, y hoy están pacíficamente a su nombre". Sin embargo, puntualizó que la marca más importante es la serie "Sueño Bendito" que se espera para abril, y "tiene una particularidad que lo firmó Maradona personalmente y eso va directo a los herederos".