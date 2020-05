Conocida la denuncia que sufrió el Disc Jockey, Pato Zambrano, por parte de un vecino del barrio de Recoleta por "causar ruidos molestos" en el lugar, el músico decidió hacer un descargo de la situación y contar lo que ocurrió.

En diálogo con Crónica HD, el joven comentó que "no era la intención buscar lío, sino todo lo contrario, transmitir buena energía, que la gente disfrute y use la música como hilo conductor de felicidad. la gente nace bailando y cuando muere, en un entierro también hay música, entonces hoy hay que respetar la cuarentena, y la música es un buen pasatiempo".

.

Cabe destacar, que la denuncia la realizó un vecino de su edificio ubicado en Talcahuano al 1200 del barrio de Recoleta, y respecto a esto, Zambrano sostuvo que "fue intenso porque no estoy acostumbrado a semejante apoyo, fue una situación rara porque con la policía tengo buena relación, porque es siempre la misma persona que viene y me dice que baje el volúmen de la música. Tengamos en cuenta que esto es de las 18 a 19 (sábados y domingos) y no es un horario complicado. El apoyo fue el martes y fue para difundir la buena onda que estamos transmitiendo y llegando, y lo hago con mi familia. Me llaman hasta desde España como agradecimiento".

Consultado sobre qué tipo de música pasa desde su balcón, el DJ dijo que "en cuanto a lo latino, llega mucho Cristian Castro, Luis Miguel, latinos remixados con Ricky Martin, Sergio Denis, César "Banana" Pueyrredón, y en inglés, Glen Miller, Queen, Rolling Stones. Son temas cortos y como había chicos puse un poco de "cachengue". Estoy con la música desde los 14 años, hago participaciones y en Instagram propongo qué quieren escuchar".

¿Qué pasará el fin de semana?

Respecto a cómo es su presente, Zambrano argumentó que "tengo una empresa de disco jockey y hacemos eventos para ONGs, empresas, privados. Somos 7 locos fanáticos de la música y nos dedicamos a eso, y el rubro eventos está parado y es el último que va a arrancar, porque pasar un casamiento, en un pogo, compartir un vaso en este momento es difícil. Ojalá que pueda seguir pasando música en el balcón, porque estamos en un buen camino, que hace bien y el retorno de la gente es muy positivo, está contenta y me llegan mensajes de todo el mundo, y me llena de alegría y orgullo".