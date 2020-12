Tras la inesperada muerte de Diego Maradona, Dalma apuntó con toda contra el Matías Morla después que se hiciese viral un audio en el que le recriminaba a Gianinna el no haber podido ir al funeral de su "mejor amigo".

"Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste porqué no pudiste ir al velorio...Si me hubieras atendido las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente...hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara", escribió Dalma al compartir una captura de pantalla en sus historias de Instagram donde informaba que no podía "etiquetar" al letrado en las redes ya que la había bloqueado.

"Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mi cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra pero sino tu condena es social...", terminó en primer lugar para después defender a su hermana.

"A mi hermana no la apura NADIE y menos poniendo en duda si somos las hijas de papá... Y por último agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgustó", cerró en las redes.