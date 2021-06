El conductor de 100 argentinos dicen se contagió de coronavirus a fines de enero, permaneció aislado junto a su familia y logró superar la enfermedad, pero aún estaba a la espera de poder ser vacunado contra el covid. Cinco meses después una buena noticia llegó para él.

Tras meses de espera, recibió el turno para vacunarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y este viernes recibió la primera dosis en el predio de La Rural, ubicado en Palermo.

Barassi compartió su alegría con sus más de 2.8 millones de seguidores en Instagram con un vídeo en el que expresa su emoción y alegría tras ser vacunado, aunque también se lo tomó con humor.

"Estoy vacunado. Era un tema que me tenía angustiado y preocupado, si bien ya había tenido al bicho y en mi trabajo se cumplen con todos los protocolos, no dejo de estar expuesto. Me preocupaba mucho por mi familia y por mí", expresó el conductor.

El actor también comentó que tenía que viajar en un mes y pensó que iba a tener que "vacunarse afuera", pero apenas se enteró que habilitaron la inscripción para su grupo etario no dudó y se anotó.

"Me anoté y a las 24 horas ya me dieron turno. Vine dos segundos y ya estoy vacuna, en ese sentido estoy tranquilo y aliviado. Le deseo a todo el mundo que pueda tener tranquilidad lo más antes posible", contó el conductor.

Con su estilo característico cerró el vídeo con una dosis de humor: "¿La parte graciosa? Me mandaron a La Rural chicos. ¡Me hacen sentir una vaca! Un poquito de humor, estoy tranquilo y contento", concluyó.