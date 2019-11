El dólar para la venta al público cerró a $ 62,86 promedio, con una baja de cinco centavos, en tanto en el segmento mayorista avanzó 23 centavos y finalizó en $59,94.



El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $72,56, mientras que el dólar MEP cotiza a $69,84, con pérdidas de 2,2% y 1,5% respectivamente.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que la divisa estadounidense operó con tendencia dispar que, si bien exhibió una baja inicial, tuvo "una fuerte recuperación verificada en la última hora de operaciones".



Además, Quintana detalló que "la irrupción de órdenes de compra no encontraron adecuada respuesta en la oferta disponible en el último tramo del día, (por lo que) dispararon una suba que llevó al dólar a cerrar en los máximos de hoy en $59,94".



En la misma línea, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, agregó que "evidentemente, el monto de la orden de compra de dólares de un banco extranjero, faltando media hora antes del cierre fue importante, descolocando a los bancos que no esperaban tremenda demanda, lo que hizo subir la divisa 20 centavos y como siempre acompañaron algunos bancos privados".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 368 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 411 millones. Los plazos más cortos concentraron casi 45 % de los negocios. Noviembre y diciembre se operaron a $60,20 y $65,35, con una tasa de 52,77 % y 94,13 % respectivamente.



Todos los plazos subieron más del 1,5 % a partir de diciembre y acompañaron una la leve recuperación del spot.



En cuanto a la tasa de las Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó el mismo nivel de ayer, de 63,003% promedio.



El total adjudicado fue de $167.562 millones sobre vencimientos por $139.073 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $28.488 millones.