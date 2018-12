El dólar subió un 0,36% y cerró este miércoles a un precio promedio de $39,328, 14 centavos por encima del cierre del pasado martes.



La moneda estadounidense, en el sector mayorista finalizó en $38,37, once centavos arriba del final de la jornada anterior.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 501,9 millones y en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se hicieron US$ 17,5 millones.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 849 millones, de los cuales más del 55% se pactó entre diciembre y enero, con precios finales a $ 38,94 y $ 40,84, respectivamente. Los futuros mostraron leves subas, acompañando la suba del spot.



Para el analista financiero Gustavo Quintana “la divisa norteamericana retomó el sendero alcista con una leve corrección que la acomodó en el nivel más alto de las últimas dos semanas”.



Y agregó que “máximos en $38,40 anotados a poco del arranque de hoy y mínimos en los $38,25 registrados a media mañana definieron el recorrido de los precios en la jornada”.



En su informe diario, la firma ABC Mercado de Cambios destacó que “el BCRA agregó hoy al stock de Leliq $51.105 millones de pesos, a una tasa de 59,45%, la más alta desde que sacó el piso de 60%, el 5 de diciembre pasado”.



El trabajo explicó que el incremento de las Leliq forma parte de la estrategia de absorción de pesos que fueron liberados en la plaza por el vencimiento del último tramo de Lebac que vencieron el pasado martes y en esta jornada fueron liquidados.



Y agregó que “por eso el dólar llegó a operarse a $ 38,40 aunque el Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 38,37 vendedor para la transferencia, y el billete a $ 39,20 vendedor”.