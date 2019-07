Este jueves el dólar subió 51 centavos (+1,15%) y cerró a $44,56 promedio para la venta al público, en tanto en el segmento mayorista la divisa avanzó 50 centavos (+1,16%) y finalizó a $43,37, a niveles de mediados de junio.



Analistas indicaron que la suba en la cotización se debe a una mayor cobertura en dólares y giros al exterior por parte de inversores ante la cercanía de las elecciones PASO.



En lo monetario, el BCRA convalidó una suba de tasas de las Leliq de 22 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 59,232% para un total adjudicado de $217.699 millones.



A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $16.074 millones.



"La actividad oficial en los mercados de futuros no alcanzó en esta oportunidad para suavizar la corrección alcista, la más alta de la semana", describió Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



Además, señaló que la demanda estuvo intensa en el desarrollo de las operaciones y "ante una oferta algo insuficiente potenció la suba".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, comentó que algunos capitales de inversión "están tomando coberturas y saliendo del peso ante las próximas elecciones PASO".



"Por el lado de los ingresos, se nota que solo los exportadores cerealeros están reduciendo sus liquidaciones y las ventas delo BCRA de 60 millones diarios son insuficientes para equilibrar la demanda", finalizó.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 784 millones, mientras que en el mercado de futuros MAE hubo operaciones por US$ 46 millones. El mercado de dinero entre bancos continúa operándose al 58%.



Por último, en swaps cambiarios se pactaron US$ 205 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, para el viernes y el lunes. En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 1.647 millones, casi el mismo monto que la pasada jornada.