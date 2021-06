Jorge Gómez (61) es un emprendedor y dueño de una firma millonaria de materiales eléctricos. De chico vivía en una casa prefabricada en el barrio de Lomas del Mirador, La Matanza y ahora es un millonario que tiene una vida de lujos en Europa.

“Éramos pobres y yo lo que quería era hacer plata para cambiar esa vida. Y hacía cualquier cos. Siempre salía por las calles a vender cosas. Lo mío siempre fue ser vendedor, entonces vendí de todo, hasta iba casa por casa”, recordó Gómez.

Jorge Gómez es dueño de "Roker", una firma millonaria de materiales electrónicos que tiene más de 100 empleados. Esta empresa se creó en 1983 y se instaló en el mercado por "un golpe de suerte", según el propio Gómez.

“Un día en un negocio escuché a un señor que comentaba que estaba fabricando cajas plásticas para térmicas y no daba abasto. Con la plata de lo que había vendido en la calle, hice la primera matriz e hice mi primera caja y me cambió la vida. Todo el mundo me quería comprar. Y no paré de hacer cajas desde ese día”, detalló el millonario.

Una niñez pobre

El hombre, que vivía en una casa prefabricada de cartón y brea en barrio de Lomas del Mirador, de La Matanza.

El propio Gómez reconoció que si hoy tiene éxito en su vida laboral y puede darse lujos millonarios es gracias a su madre: “Siempre me decía `sos muy inteligente, sos muy capaz y todo lo que te propongas en la vida lo vas a lograr”.

Esta frases alentadoras lo motivaron a esforzarse y a tener seguridad para encarar en proyectos y emprendimiento a lo largo de su vida.

“Me lo dijo tantas veces que realmente me lo creí. Eso fue fundamental porque me dio mucha seguridad en mi mismo”, señaló Gómez, quien es fanático de los autos de alta gama y una flota de ellos.

Emprendimiento afectados por las crisis económicas

Durante la década del 80, la empresa de Gómez se vio afectada por la crísis económica que atravesaba Argentina. El empresario recuerda que fue tal el nivel de los problemas económica que tuvo que recibir ayuda de su madre y su ex esposa para no irse a la quiebra.

“Con la crisis económica de ese momento tuve que despedir a la cocinera de mi empresa de viandas, mi mamá me tuvo que venir a ayudar y mi señora de ese momento también se sumó a la empresa. Repartíamos comida en fábricas y en todos los negocios por los que pasábamos se quejaban de lo que les costaba mantenerse sin fundirse”. recordó Gómez.

El momento que le cambió la vida

Roker era la segunda marca del mercado en su momento pero la empresa líder se fundió y le quedó el camino libre y fue ahí cuando explica el propio empresario que literalmente "le cambió la vida".

"Me cambió la vida estar en el momento justo en el lugar justo, pero también fue fundamental saber escuchar y tener menos miedo que los demás, esa es la clave de mi éxito”, sostiene Gómez que pasó de enfrentar crisis económicas por años a tener millones.

En la actualidad, Jorge Gómez es un millonario que vive en una impactante casa en Mónaco y ostenta su vida llena de lujos. Entre sus grandes posesiones se encuentra una colección de autos de lujo con marcas famosas como Ferrari, Lamborghini y Posche.

"De chico ya me volvían loco los autos, venía un primo con un rastrojero y lo volvía loco para que me enseñe a manejar, cuando mis viejos trabajaban en la portería de un edificio yo movía los autos en el garaje”. sentenció.