Ante las repercusiones de un video que muestra a un estudiante desnudo tras encenderse su cámara en plena clase virtual, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FI UBA) llamó a los alumnos a tener "particular cuidado" en el manejo de herramientas tecnológicas durante las clases y aseguró que "todos los eventos indebidos serán investigados, analizados en este contexto, aplicando las medidas que correspondan".

El escándalo estalló a mediados de la semana pasada tras viralizarse en redes sociales una grabación en que muestra a un estudiante completamente desnudo, adentro de una bañadera, mientras presenciaba un encuentro virtual de la materia de Gestión Ambiental.

La versión que dio el propio protagonista en varios mensajes un grupo de WhatsApp, que también fueron viralizados, es que decidió darse un baño de inmersión porque tenía un turno médico luego de la clase y para no perder la cursada, usó su celular para presenciar el encuentro mientras se bañaba, aunque se le prendió la cámara y quedó expuesto ante los docentes y compañeros.

"Obviamente fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase", explicó.

Los profesores consideraron el episodio como "una falta de respeto" y lo desmatricularon del curso, según consta un correo electrónico que el chico compartió a sus compañeros. Por su parte, desde la FI UBA aclararon que el estudiante no fue expulsado y que la medida tomada es preventiva hasta decidir qué sanciones aplicar.

A la comunidad, en tanto, la casa de estudios emitió un comunicado en que llamó a evitar "significativos incidentes en las clases virtuales", y en caso de ocurrir, "minimizar sus efectos".

"A los estudiantes, les solicitamos que actúen como lo harían en una clase presencial, en un clima de mutuo respeto, y que, en relación a la tecnología, tengan particular cuidado en el manejo de usuarios y claves y de cámaras y micrófonos de acuerdo a las pautas de trabajo de un aula virtual y que de no ser necesarios los mantengan apagados", indicó el documento firmado por el decano Alejandro Martínez.

Además, recomendó: "A los docentes, les recomendamos aceptar en las clases solo alumnos matriculados a la materia, y en aquellas herramientas que lo permiten, utilizar el control de cámaras y micrófonos centralizado por parte del docente".

Por otro lado, pidió a "los testigos de una situación indebida" a no viralizar sobre ello "imágenes o videos", ya que "lo único que esto hace es agravar la situación y amplificar los efectos perjudiciales de los mismos"; e instó a que "hagan su denuncia por los canales oficiales a las autoridades correspondientes".

"Todos los eventos indebidos serán investigados, analizados en este contexto, aplicando las medidas que correspondan. La Facultad iniciará las actuaciones administrativas internas correspondientes a aquellos miembros de la Comunidad Educativa que no cumplan con las normas de comportamiento adecuadas de acuerdo al Estatuto Universitario", afirma la casa de estudio en otro de los párrafos.