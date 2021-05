Una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Delia Giovanola, declaró sobre la búsqueda de su nieto Martín Ogando, quien nació en cautiverio en el Pozo de Bánfield durante la última dictadura cívico militar en la Argentina, quien fue restituído en 2015. "No hay un manual sobre cómo buscar a un hijo o un nieto" , expresó.



"´Delia, se llevaron a los chicos´ me dijo Liliana, la hermana melliza de mi nuera, y yo no entendía nada, empecé a los gritos a preguntar ¿quién, dónde, cómo? y ese día, el 16 de octubre de 1976, cambió mi vida para siempre. Hasta ahí era una maestra de grado, una persona común, con una familia", relató Delia Giovanola ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata.

"No hay un manual sobre cómo buscar a un hijo o un nieto", dijo Delia Giovanola. (Gentileza: Revista Cabal)

Giovanola, quien es una de las fundadoras de Abuelas, de Plaza , declaró este martes en el juicio que se viene llevando adelante por delitos de Lesa Humanidad.



Desde el 27 de octubre último, se juzga a 17 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz, por los secuestros, las torturas, los crímenes y los abusos sexuales cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús durante la dictadura de 1976 a 1983.

#AHORA declara Delia Giovanola, una de las fundadoras de #Abuelas, en el juicio por los delitos de #LesaHumanidad cometidos en Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús. Delia recuperó a su nieto Martín en 2015.



La fundadora de la organización creada en 1977 con el objetivo de localizar y restituir a sus legítimas familias todos las niñas y niños desaparecidos durante el terrorismo de Estado, y que hoy tiene 94 años, recordó ante el tribunal cómo se enteró del secuestro de su único hijo, Jorge Ogando, junto a su esposa, Stella Maris Montesano, quien estaba embarazada de 8 meses, el 16 de octubre de 1976, en la ciudad de La Plata, donde la hija de 3 años de la pareja quedó durmiendo sola en la vivienda.

"No hay manual que te enseñe cómo buscar un hijo y tampoco hay libro que te enseñe a buscar un nieto"

Desde entonces Delia Giovanola, se hizo cargo de la crianza de su nieta y aseguró este martes ante el tribunal: "Siento que está aquí acompañándome en este momento, como lo hizo durante 35 años. Ella también fue una víctima de ese genocidio", expresó.

La abuela de Plaza de Mayo llevaba una foto de Virginia Ogando, su nieta, quien se quitó la vida en el 2011, tras años de acompañar a Delia en la búsqueda de su hermano, Martín, nacido más tarde en cautiverio.

(Viene de hilo anterior) “El @bancoprovincia asumió como propia la búsqueda de Martín. Toda la provincia estaba empapelada con su caso”, relató Delia y mostró los afiches que guarda en su casa. Y luego evocó el día en que se anunció la restitución de su nieto en #Abuelas (sigue) pic.twitter.com/P92pd3EtxE — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) May 18, 2021

En el relato, Giovanola contó que en una oportunidad, se acercó a la escuela donde trabajaba, quien buscaba a su hijo y le propuso ir a la Plaza de Mayo, donde" ¿Qué vamos a hacer en Plaza de Mayo?, ¿quién nos va a ayudar en la Plaza de Mayo? Le dije que no, que no podía faltar de la escuela, y así dejé pasar tiempo. Demoré todo, y recién fui el primer jueves de diciembre de 1976, fuimos juntas con Adela, las dos solitas y, al llegar a la Plaza, vimos gente que iba y venía, hasta que por ahí vimos 2 o 3 personas conversando paradas y nos dirigimos a ellas. Una era", relató Delia.La mujer afirmó que "(de Plaza de Mayo), yo salí como Abuela de la ronda de las Madres un jueves en que una de ellas se puso a orillas de la ronda y dijo:





La mujer recordó que llegaron a ser 12 abuelas buscando a sus nietos y así resolvieron fundar la institución "Abuelas Argentinas con Nietos nacidos en cautiverio", el primer nombre que le pusieron a la asociación.



Giovanola expresó: "Ya éramos conocidas como ´Las locas de Plaza de Mayo´ y la gente nos esquivaba, huía porque la campaña en contra de ´las locas´ era permanente. El único periódico que hablaba de Madres y Abuelas era el Buenos Aires Herald, los otros hablaban de ´Las Locas´".

"El director de ese diario, Roberto Cox, nos dijo que le constaba que la suerte de las embarazadas estaba sellada porque no iban a poder liberar a ninguna madre sin su bebe, y le constaba que la Marina y la Aeronáutica tenía una lista de matrimonios sin hijos que esperaban que las embarazadas (secuestradas) tuvieran a su bebé", contó Giovanola.



Fue en 1978 que tuvo noticias sobre el nacimiento de su nieto a través de Herenia López Osornio, quien le dijo que una joven que había sido liberada en diciembre de 1976, Alicia Carminatti, le había contado detalles del nacimiento de Martín Ogando.

Delia Giovanola fue una de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. (Gentileza: archivo Socompa)





"Ella dijo que Martín había nacido el 5 de diciembre de 1976, en cautiverio, que Stella lo tuvo atada de manos, sobre una camilla que era una puerta de chapa. Que lo tuvo 5 días con ella y luego volvió sola a la celda, con un trozo de cordón umbilical del nene, cordón que fue pasando de celda en celda hasta que llegó a donde estaba Jorge, que fue lo único que pudo ver de su hijo. Y le llegó con el mensaje: ´hacé de cuenta que Virginia volvió a nacer, porque es igualito a Virginia cuando nació", relató.

Delia Giovanola recuperó a su nieto Martín Ogando en 2015. (Gentileza: El País)

Delia afirmó que a partir de ese díay el Banco Provincia, donde trabajaba la joven y anteriormente Jorge Ogando.





Delia, recordó cuando se enteró que había aparecido y la contactaron con él por teléfono: "Tomé el tubo como un micrófono y grité ´Martin, Martín te encontré´" y comenzaron las preguntas de Martín, sobre 39 años de su vida".

"Jorge y Stella siguen desaparecidos, sin un lugar dónde las familias puedan llevarles una flor, por eso continuamos pidiendo Memoria, Verdad y Justicia, y juicio y castigo a los culpables porque ellos no se han arrepentido nunca", concluyó Giovanola.