Un entrenador de fútbol femenino fue denunciado por Grooming por los padres de una niña de sólo 13 años. El hombre está acusado de enviarle mensajes de WhatsApp a la nena en el que le pedía que le enviara fotos para "recordarla siempre". Este nuevo episodio de acoso virtual ocurrió en Cipolletti, Río Negro, donde el pasado domingo los padres de la menor tomaron conocimiento de lo que estaba ocurriendo y luego radicaron la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, se espera que la menor declare en los próximos días en cámara Gesell.

Al respecto, la madrasta de la víctima, Micaela, señaló en un medio local que el entrenador Juan Vázquez, enviaba comentarios "desubicados" y que optaron por actuar de esta manera para que no le pase lo mismo a otras nenas. Asimismo, la mujer sostuvo que "él le decía que se ponía nervioso cuando le masajeaba la pierna después de los partidos. Ella tuvo una lesión una vez y por eso siempre tiene que cuidarse un poco más. Yo lo hacía acá en casa y ella me comentaba que el entrenador también la ayudaba, pero la tocaba en la parte de la ingle y ahí no tenía la lesión".

Según publicó la madrastra de las redes sociales, las conversaciones incluían frases como "Me ponías nervioso cuando te hacía masajes en tu pierna. ¿A vos no te agarraban nervios?", "Me quedé con ganas de abrazarte", "Te estaba mirando en esa foto (de perfil) así te recuerdo porque ya me estoy olvidando de vos. Al menos veo esa foto porque no tengo otra. Si no me vas a tener que mandar una". Además, la invitó a utilizar una "microbikini".

El descargo

El entrenador, de 50 años, aproximadamente, sostuvo que todo se trató de "un chiste" y que lo "sacaron de contexto", aunque reconoció que se había desubicado con sus mensajes.

Grooming

"Es un acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. Es un delito y una problemática real que en los últimos meses está adquiriendo visibilidad a raíz de la difusión de casos de público conocimiento", explicó Hernán Navarro, director de la ONG Grooming Argentina. Por lo tanto, el caso de la menor de 13 coincide plenamente con las características que brindó el especialista.