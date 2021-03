Una joven de 14 años no aguantó más la indiferencia de su progenitor y lo denunció por no querer pagar la cuota alimentaria, pero lo sorprendente de todo esto es que tiene un buen pasar económico pero al ser trabajador informal esquiva perfectamente las obligaciones de padre.

Por medio de un llamado a "Emiliano Te Escucha" (programa salteño del canal 10), la chica llamada Tiziana contó la triste realidad que deben atravesar junto a su madre en la ciudad de Salta.

Testimonio crucial

La adolescente recordó que una vez fue a buscarlo para pedirle plata para comer, ya que su mamá estaba enferma y él no le dio. "Le dije que mi mamá estaba enferma y no le importó. Me dijo que vayamos a pedirle a su madre, pero ella también es mantera y no quiere hacerse cargo", agregó.

La muchacha remarcó que hoy en día debe recurrir a los medios, ya que la Justicia le termina dando la mano a su padre. Lo cierto, es que la joven denunció que el hombre posee dos casas y tres autos.