"Brillantina" es una usuaria de Instagram con casi 30 mil seguidores que en los últimos días generó un fuerte escándalo en las redes sociales tras haber confesado, por un lado, que violó a un chico, y por otro, que mintió cuando hace tres años acusó públicamente a otro joven de haberla violado.

Estas revelaciones las compartió la propia instagramer, de usuario "@brillibae", en sus historias de Instagram, donde publicó fotos de fragmentos de su diario íntimo en puño y letra para purgar la culpa de sus delitos .

"Brillantina" confesó vía historias de Instagram que violó "a un chico" y desmintió que otro varón la hubiera violado, como acusó hace tres años. Fuente: ( Twitter @abruzel).

A pesar de que los admiradores de la creadora de contenido pasaron por alto sus insólitas declaraciones -incluso le dedicaron palabras de aliento y contención-, no ocurrió lo mismo en Twitter, donde otros usuarios difundieron las capturas de pantalla de "Brillantina" y expresaron su indignación.

.

Pese a que "Brilli" -como la apodan sus amigos y familiares- intentó redimirse por lo que había publicado y justificar sus palabras con un video a raíz de las críticas, el material audiovisual que compartió en sus redes no hizo más que acrecentar el repudio hacia su persona.

"La brilli que dijo eso el sábado estaba delirando. Capaz eligió un poco mal las palabras. Yo no lo clasificaría así. Más bien, lo presioné a hacer algo que no quería. No sé si se dan cuenta que es un poco difícil que una mujer viole a un hombre, porque tienen que pasar cosas", argumentó la influencer oriunda de Córdoba tras confesar que había violado a un chico en una fiesta.

En tanto, "Brillantina" confió a sus followers que había hablado con el joven al que habría violado, y que éste la había eximido de la culpa y la vergüenza: "me dijo que está todo bien, que no le afectó, no me tengo que sentir culpable", afirmó.

Sin embargo, no corrió con la misma suerte con el chico al que tiempo atrás había escrachado falsamente por violación. Y es que luego de haber leído las palabras de la propia mediática en su diario, donde confesaba que había mentido acerca de las acusaciones, Lautaro Tarik Bergese, el afectado, se expresó en sus redes sociales:

"La verdad que escribo esto lleno de bronca, indignación y frustración. Durante 3 años tuve que lidiar con que un sinfín de gente, conocidos y desconocidos, gente que llamaba amigxs, me dijera que era un violador. Que mentía. Que ojalá me cague muriendo" (Sic), escribió el internauta ("@tarik_bergese") a través de unas historias de su cuenta oficial de Instagram, que actualmente se encuentran destacadas en su perfil.

Las declaraciones del joven escrachado tras las confesiones de "Brillantina". Fuente: (Twitter @abruzel).

Asimismo, Bergese manifestó que desde que "@brillibae" lo escrachó mediáticamente en el 2018 por un delito que no cometió, se le cerraron las puertas a muchas ofertas laborales, dejaron de llamarlo para cátedras que disfrutaba sin ninguna explicación, y también le dejaron de dirigir la palabra todos los amigos, conocidos y familiares con los que trataba diariamente.

Que afuera de un boliche un cana me amenazara con pegarme un tiro porque "estaba jodiendo mucho con ese temita".

Segunda parte de las declaraciones del joven cordobés que fue escrachado por "Brillantina". Fuente: ( Twitter @abruzel)

"Del dolor de mi familia de tener que verme al frente de un estrado esperando a que una persona cobarde diera la cara y se hiciera responsable de lo que generó. De las incontratables horas de terapia. De tener que aguantar que la misma persona que me hizo atravesar por la situación más difícil de mi vida por un capricho o la razón que sea admita que era mentira. 3 años después. De tener que ver cómo con la ligereza de una pluma, admitiera haber VIOLADO a alguien, pero bueno, un errorcito lo comete cualquiera según sus palabras", continuó, indignado, el joven cordobés.

.

Por último, el muchacho criticó que varios seguidores de la diva la hubieran defendido pese a la confesión del delito, argumentando que "violar está bien si viene en un empaque agradable y rosa". Y concluyó: "Cagarse en todo un movimiento acusando falsamente de violación está bien si detrás hay glitter y una edición bonita. Yo jamás me oculté detrás de una pantalla. Yo no tuve, tengo o tendré nada que esconder", puntualizó.