Una joven publicó en su cuenta de Facebook el desagradable episodio que le tocó vivir cuando volvía en subte a su casa desde el barrio porteño de Palermo. La víctima relató lo vivido y subió video y fotros del depravado.



"El pasado lunes 19, alrededor de las 23 hs. volvía a casa después de verme con una amiga, quizás imprudente de mi parte ir a tomar el subte en ese horario en el que no hay mucha gente y puede ser más peligroso, en lugar de un bondi (que de todas maneras, no tendría por qué ser así...) Línea D, estación Agüero, me encuentro con esta persona que apenas me ve, empieza a mostrarme sus genitales. Yo estaba sola. Me asusté mucho. Pero lo filmé y saqué algunas fotos. Les pido que compartan, difundan o adviertan sobre esto. El 'señor' es un exhibicionista. La calidad del video no es la mejor, ya que al editar tratando de tapar su miembro, se modificó. Esto es real y me paso a mi, el lunes 19 de Febrero de 2018 en la estación Agüero de la línea D, Barrio Norte, CABA", publicó.