En pleno corazón del barrio porteño de Belgrano, se vivió una incómoda situación que alarmó a los vecinos: un hombre, de unos 60 años, se habría tocado en la vía pública frente a una joven.

El episodio sucedió este sábado al mediodía en las avenidas Cabildo y Monroe, donde un exhibicionista mostró su miembro erecto a una chica que pasaba por el lugar.

La joven, quien comenzó a gritar por los nervios, alarmó a otros transeúntes que se movilizaban por la zona, los cuales acudieron a ayudarla.

Daniel Dátola, periodista y director teatral, fue una de las mucha personas que se acercaron al lugar. “La chica estaba a los gritos, temblando, no podía creer lo que acababa de vivir”, contó el hombre, quien no dudó y comenzó a filmar con su celular al acusado. “Ese señor estaba tocándose en la calle mientras me miraba. No me lo puede negar, al frente de mí y de otras chicas lo hiciste. Eso lo tiene que dejar para su casa, no puede hacerlo en la vía púbica, no puede ser tan degenerado”, contó la joven, quien fue respaldada por otras mujeres que sostuvieron lo mismo.

Después de varios minutos y de numerosos llamados al 911, un móvil policial llegó a la zona y detuvo al hombre, a quien se le hizo una denuncia. “El tipo se quedó ahí tranquilo, no amagó a irse”, contó Dátola.