“Ya estamos en casa y es un gran alivio”, comunicó hace escasos minutos a través de su cuenta oficial de Instagram el actor Nicolás Vázquez con una foto donde se lo ve junto a su esposa Gimena Accardi, de regreso en Buenos Aires.

Atrás quedó el infierno que vivió la pareja de artistas tras el trágico derrumbe del complejo Champlain Towers South de Miami, ocurrido en la madrugada del jueves pasado, lugar donde se encontraban parando en el marco de unas vacaciones.

Imágenes posteriores al derrumbe del edificio en la ciudad de SurfSide, en Miami.

Los rostros de Nico y Gime lo dicen todo: han vivido una desgracia que marcó un antes y un después en sus vidas, que casi los lleva al otro mundo junto a otras 11 personas que fallecieron en el derrumbe, entre decenas de desaparecidos que siguen siendo buscados entre los escombros.

“Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en estos últimos 5 días que no me creerían. Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la tierra”, expresó el ex protagonista de Casi Ángeles, visiblemente shockeado por la catástrofe que vivenciaron en menos de una semana.

El también director oriundo de Olivos relató que días previos, por motivo de su cumpleaños 44, había escrito en una de sus fotos de Instagram: “De eso se trata la vida, de caer, aprender, levantarse y seguir”, y añadió: “entiendo que esto no es común que ocurra, por eso mismo más que nunca hay que levantarse, disfrutar y agradecer, como lo hice siempre”, reflexionó.

“Una vez más me toca pasarla con mi compañera Gimena Accardi una guerrera única y eso ya no me sorprende, estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Tanta gente se ofreció a ayudarnos. GRACIAS. Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre. Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante”.

Finalmente, la estrella televisiva agradeció a sus familiares, amigos, colegas y admiradores que los apoyaron en cada momento desde que informaron su situación desde el país norteamericano, y dirigió unas palabras especiales de agradecimiento a “Leandro Fernandez Suarez y al Cónsul argentino, que junto a su equipo nos contuvieron y ayudaron en todo, como lo están haciendo con cada uno de los damnificados argentinos. Para admirar”, manifestó.

Según detalló el portal Ciudad Magazine, gracias a la ayuda de la Jefa de prensa de ElTrece, Vanesa Bafaro, quien es además muy cercana a la pareja de actores, fue que ambos pudieron regresar a la Argentina en un vuelo privado esta madrugada, a pesar del endurecimiento de los controles en las fronteras por la pandemia del coronavirus y el avance de la Cepa Delta.

Al igual que muchos otros argentinos cuyos vuelos fueron cancelados o reprogramados por las nuevas disposiciones, que solo permiten el ingreso de 600 pasajeros diarios al país, el regreso de Nico y Gime habría sido una verdadera odisea. Así todo, el medio informa que un amigo y socio del influencer conocido como Paul Kirzner logró que pudieran viajar en el vuelo privado, en coordinación con el Cónsul de Argentian en Miami, Lenadro Fernández Suárez.

Así todo, la dupla favorita de la farándula habría dejado todas sus pertenencias personales en Estados Unidos, dado que las autoridades de Miami continúan realizando operativos en la zona del derrumbe, imposibilitando su acceso.