La foto de la discordia (@Marian0Nicolas).

Un joven se convirtió en protagonista de una noticia que se hizo viral a nivel internacional al hacer pública su reacción ante la infidelidad de su novia. Al descubrir a su pareja besándose con otro en una fiesta ―a la que ambos concurrieron sin saberlo de antemano―, el pibe se tomó la situación con humor sacándose una selfie con ellos y publicándola en su cuenta de Twitter.

"Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta". Con estas palabras acompañó Mariano la imagen que rápidamente se volvió viral. Usuarios de la red social publicaron memes y expresaron su apoyo al joven, pero la historia no terminó ahí.

Al parecer, la novia infiel se dio cuenta de que Mariano la había visto en la situación comprometedora recién cuando la historia se había vuelto popular. Un día después, el joven publicó una captura de pantalla de los mensajes que ella le había enviado al respecto. La chica le pidió disculpas y "otra oportunidad", pero al parecer eso no funcionó.

El propio Mariano publicó las conversaciones de su ahora ex novia, donde le pide disculpas. Pero el joven la trató con desdén y con sarcasmo.

Mirá las charlas entre la (ex) pareja: