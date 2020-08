El video de una chica dándole una paliza a otra en la provincia de San Juan, se hizo viral en las redes sociales, pero lo más llamativo fue la causa de su accionar violento: descubrió en el teléfono de su novio que se mensajeaba con la joven que se ve en el piso.

.

En pocas horas la grabación recorrió los celulares de todos en la provincia donde se ve a la violenta recriminándole una supuesta relación con su novio. Además, no solo le dio una fuerte golpiza, sino que obligó a su novio a filmar la pelea.

Según se puede observar en el video y relató un testigo, la joven revisó el celular de la pareja y descubrió que se mensajeaba con la chica que se ve en el piso, siendo blanco de golpes.

“Atrevida culiada. atrevida que recién salís a la calle, gila!”, le grita la mujer, mientras le da cachetadas y la agarra de los pelo.

“Atrevida culiada. atrevida que recién salís a la calle, gila!”.

El novio, quien está filmando, le pide que frene, “ya te grabé, pará”. Para terminar la pelea, la amenaza y le advierte que no lo vuelva a hacer, “Miralo, miralo (le dice a la chica que mire al novio), no le mandés más mensajes, no le mandes más mensajes".