La llegada del Coronavirus a nuestro país sigue impactando. En esta ocasión, el infectado, de 43 años grabó un video desde la habitación de la clínica donde se encuentra, en la ciudad de Buenos Aires. Allí se lo ve y se lo escucha interactuar con una enfermera a quien le pregunta cuándo le traerán la comida y si hay sushi para cenar.

"¿No sabés a qué hora me traen comida, no? ¿sushi hay, no, no?" preguntó entre risas el hombre. De esta forma, se dejó trascender el buen estado de ánimo del paciente y de qué manera es atendido. La persona, que había viajado a Italia, se encontraba aislado en la clínica Swiss Medical Center de Barrio Norte y más tarde fue trasladado al Sanatorio Agote, del mismo grupo médico.

El hombre vive solo en Puerto Madero y había estado el 19 y 21 de febrero en Milan y del 22 al 29 en distintas ciudades italianas. También había visitado la ciudad de Barcelona, en España. Regresó al país este domingo, fecha en la que realizó la consulta médica luego de tener fiebre, tos y dolor de garganta.