Cerca de mil personas aguardaban esta mañana, y desde la madrugada, en el Hospital Posadas, en la localidad bonaerense de El Palomar para vacunarse contra la fiebre amarilla y se quejaban porque solo había 300 dosis, según fuentes hospitalarias.



"Recorrí un montón de hospitales de Tigre y centros vacunatorios privados y no hay más vacunas. Me dijeron que hasta febrero no va a haber más, pero las 300 de hoy no van a alcanzar para todos", dijo José, de esa localidad bonaerense, que esperaba último en la fila del Hospital Posadas desde las 5 de la madrugada.



Fuentes oficiales aseguraron que desde ese centro aumentaron la cantidad de dosis a 300 tras una gran demanda de días anteriores que superó las 150 diarias que aplicaban inicialmente.

Mirá las cuadras de cola