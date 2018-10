Priscila Ramírez y su mamá.

La policía continua con la búsqueda.

El dialogo con el padre

Se trata deuna adolescente de 17 añosse fue el viernes al mediodía hacia la escuela Secundaria Tratado de la localidad bonaerense de Pilar pero nunca llegó a ingresar.Según los registros de su Sube viajó hasta el lugar pero sus amigos la vieron deambular por la zona hasta las 19 horas cerca de un pool al que va regularmente. Más tarde, se habría subido al tren con un sujeto de 21 años.Ese joven tiene antecedentes de violencia de género con su ex mujer quien, además, le implementó una perimetral. Las cámaras de seguridad la habrían visto subirse al tren con varios bolsos.Su padre,, declaró en dialogo conque era una chica sencilla y siempre estaba en su casa después de las 8 de la noche. Aclaró que no hubo ninguna pelea familiar ni discusión."Por el momento, las cámaras de seguridad habrían identificado a Priscila subiendo con bolsos a un tren y cuando la madre quiso ver las imágenes a ver si la reconocía, no la dejaron", concluyó.Por su parte, la madre,, declaró con anterioridad: "Me dijeron que la vieron en la una plaza en el centro de Pilar, cerca del colegio, con unos trapitos e inclusive que entró a usar el baño de un pool al que siempre va con sus amigos en las calles Lorenzo López y San Martín. Sólo sabemos lo que nos dicen los vecinos, quienes la conocen. En las cámaras no se la pudo ver".