Un impactante video fue difundido en redes sociales en las últimas horas por Sabrina Monteverde, una joven de 22 años que tiene síntomas avanzados de fibrosis quística, quien pide "respuestas" a su obra social por la falta de atención y se volvió viral al narrar los desgarradores hechos.



Tras viralizarse las imágenes, eegún reveló la joven al medio local Cadena 3: "Hablé desde la desesperación".

Esto escribió Sabrina en su cuenta de Instagram: "Hola buenas noches, me llamo Sabrina Monteverde, tengo 22 años, soy de Córdoba Argentina y tengo FIBROSIS QUÍSTICA, enfermedad genética y hereditaria que al día no tiene cura, pero si existe un fármaco que frena el deterioro llamado "Trikafta", en medio de un proceso judicial recurro a su ayuda para que APROSS de respuestas sobre la cobertura de la medicación o que la justicia avance con el juicio para poder tener una mejor calidad de vida. ES MI DERECHO y voy a pelear por él. Necesito de su ayuda para que mí voz se escuche, necesito de su ayuda porque estoy cansada ya, el cuerpo no entiende de tiempos ni legalidades".

.

El desgarrador video

A este texto lo acompañó con un video en donde pide: "La verdad, estoy muy cansada. Esta es una patología que afecta a todos los órganos. Imagínense tener que estar todo el día trabajando por todos tus órganos para mantenerlos lo más sanos posibles, y más allá de hacer el esfuerzo y de que no puedas detener el deterioro, en estos 22 años lo he hecho sin chistar. Pero la verdad, estoy cansada, estoy cansada de pelear y que no se me escuche. Necesito que la Justicia y ustedes me escuchen y me ayuden. Estoy muy desesperanzada, porque es como saber que hay algo que de verdad podría mejorar tu vida, y no lo podés tener. Imagínense todo lo que causa en mí. Necesito que la voz, que sólo están escuchando mis paredes, sea escuchada en todos lugares posibles. Porque de verdad lo necesito. Buenas noches, muchas gracias".