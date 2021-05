Actuó en “ Chiquititas”, “Los Simuladores”, “Mujeres Asesinas”, y en otras grandes producciones nacionales. Sin embargo, la pandemia del coronavirus hizo añicos sus proyectos laborales y al día de hoy, afirma encontrarse desamparado.

Se trata del actor que dio vida al adorable personaje de “Roña” en la famosa ficción de 1995 de Cris Morena, Santiago Stieben, quien días atrás se volvió noticia luego de compartir en sus redes sociales el desesperado pedido de empleo.

El actor que encarnó a "Roña" a sus 11 años en " Chiquititas" se encuentra desempleado y recurre a las redes sociales para pedir ayuda.

“Yo no tengo más dinero, todos mis proyectos se cancelaron y no sé cómo voy a afrontar mis obligaciones inmediatas”, fue lo que escribió en Twitter hace unas semanas, despertando una gran preocupación entre sus seguidores.

Stieben es uno de los tantos artistas de la industria del entretenimiento y del espectáculo vieron coartadas sus actividades y que esperan desde hace meses que la epidemia del Covid-19 deje de propagarse para que los cines y teatros reabran y se reanuden los rodajes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mediático describió la “compleja” situación que atraviesan sus colegas y él, en medio de la incertidumbre por la pandemia, y expresó su preocupación por la falta de trabajo. Así todo, no dejó de remarcar la importancia de continuar con las responsabilidades y cuidados individuales para evitar la propagación del virus: “hay que frenar este delirio: quédate en casa”, señaló.

La situación epidemiologica es tan compleja que nos obliga a elevar la mirada de nuestros propios conflictos. Yo no tengo más dinero, todos mis proyectos se cancelaron y no sé cómo voy a afrontar mis obligaciones inmediatas.

En tanto, el intérprete del dulce “Roña” en “Chiquititas”, que tiene una hija de 5 años, compartió también a través de la red social LinkedIn que se encontraba en la “urgente” búsqueda de trabajo con un mensaje que alertó a los internautas.

“Busco trabajo urgente. A todos mis contactos que me conocen y saben de mi compromiso con esta profesión, la cual desarrollo desde hace 25 años, les pido recomendación”. También se auto referenció como una persona con buena energía, respetuosa y proactiva.

Asimismo, indicó que podría adaptarse a distintas actividades gracias a su vasto conocimiento y experiencias laborales, que no necesariamente requerían que esté delante de una pantalla: “Me adapto a cualquier labor... Luego de dos años de vivir gracias a mis ahorros, de ver cómo se caen los proyectos, de invertir en otros rubros que se vieron también afectados por la pandemia, me encuentro intentando no migrar a otro rubro”, sostuvo.

“Quiero seguir trabajando en la industria audiovisual desde el lugar que pueda sumar. Más allá de la actuación y la conducción, produje espectáculos teatrales, desarrollé eventos para empresas, participé creativamente de proyectos audiovisuales...”.

El actor desempleado recurrió a LinkedIn para pedirle a los usuarios que lo ayuden en su búsqueda laboral.

Finalmente, el también presentador de entretenimiento destacó que posee con un vehículo propio para trasladase, lo cual significa una gran ventaja en tiempos pandémicos, donde el transporte público funciona únicamente para personal “esencial”, donde los actores no forman parte.

Tras la repercusión mediática que ocasionaron sus publicaciones en las redes, y las “decenas de mensajes” que llegaron a su casilla de mail, en diálogo con La Nación, Santiago intentó “bajarle el tono a la noticia”, y explicó:

“Mi trabajo es buscar trabajo, soy actor y es lógico que así sea. Lamentablemente mi oficio se ve afectado y no me queda otro remedio que apelar a lo que sé hacer, que es trabajar”. Y, en este sentido, resaltó: “No me encuentro en una situación límite”.

Aunque el actor se hizo conocido por su debut en la tira infantil que protagonizó la difunta hija de Cris Morena, Romina Yan, ha trabajado también en otras destacadas producciones que enaltecen su currículum profesional.

Tras realizar algunas apariciones en icónicas series como “Tiempo Final”, “Los Simuladores”, “Disputas” y “Mujeres Asesinas”, se volvió parte del elenco de una serie juvenil de Polka, “Media falta”, en el año 2005.

También brilló en doblaje y como presentador de una innovadora propuesta conocida como “Disney Planet”, la cual le permitió conocer y entrevistar a celebridades de Hollywoord, y adentrarse en otras ficciones del gigante del entretenimiento estadounidense, como “Soy Luna” o “O11CE”, su más reciente trabajo.

Este año, Santiago esperaba el estreno de dos grandes obras en las que formó parte: “Amor bandido”, de Daniel Werner, y “Existir”, de Gabriel Grieco, en cual compartió elenco con Sofía Gala Castiglione, Luis Machín y Vanesa González.