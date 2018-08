Una chica de 15 años publicó en su Instagram la historia de una sexagenaria sin familia que está en situación de calle. La mujer vive a la intemperie desde hace un tiempo cuando una vecina la echó del edificio.

"Se llama Haydée Gonzalez. La encontramos con @tatetitomas llorando, anoche, en la puerta de un colegio. Llevaba consigo un paquete de galletitas, pan y una denuncia por malos tratos en un hotel cerca de mi casa", publicó la usuaria @mellescano.

Haydée duerme en la puerta de un colegio.

"No tiene familia. Tiene problemas de columna por lo tanto le cuesta mucho moverse, y no tiene dinero suficiente como para comer todos los días, por lo que hasta bajó de peso. Todos los días sale a la vereda con un cartel que dice: hago trabajos de limpieza por hora. Tiene 62 años. Soporta que su vecina le endilgue y la maltrate a diario, que es una vaga, una negra, una vieja pobre", continúa el relato.

"Soportó que la amenace con dejarla en la calle hasta que la echaron sin razones. Ella hizo la denuncia por maltrato pero no se la tomaron xq no tiene testigos. Anoche nos quedamos con ella, llame a un patrullero y después de dos horas no vino nadie", agrega la joven.

Haydée contó que a otra vecina suya la mujer que la amenaza le pegó un palazo: "Le dice que es una negra de mierda. Lloro porque no aguanto más. Porque no puedo irme. Porque quedarme es infernal".

Si bien no especifica la zona, la dueña del posteo pide una habitación para alquilar "en el barrio de Monserrat" y por un valor que no supere "los 6 mil pesos".