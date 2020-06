Por Ana Breccia

@anabreccia

"Queremos demostrarle que la vida es otra, es linda y que va a poder hacer lo que hace cualquier chico", sintetizó Yasmin a cronica.com.ar, el deseo más grande que tienen junto a Nahuel, su marido, para su hija. Brianna fue internada por primera vez a los cinco meses de vida y, desde entonces, da pelea contra todos los resultados que arrojan sus estudios, y su sonrisa refleja las ganas de algún día finalmente cruzar la puerta del hospital. Pero ahora no puede solo con su voluntad, luego de tres años de permanecer internada en el Hospital Garrahan y someterse a múltiples operaciones y tratamientos, los médicos le manifestaron a la familia que no saben cuál es su diagnostico ni cómo seguir.

"No es porque sea mi hija, pero todos los que la conocen saben que es especial", relató emocionada Yasmin, que explicó sorprendida la evolución de su hija por las fotos que fueron inmortalizando cada etapa de su tratamiento. "Tuve un embarazo hermoso y controlado, ella nació sana: 3 kilos 800 gramos", describió la mamá a su hija quien hoy "despierta amor en cualquiera que la ve". Y es que el Garrahan se volvió un segundo hogar para ellos, "enfermeros, médicos y familias, me mandan mensajes de todas para partes para preguntarme cómo está, cómo sigue".

Su primera internación fue a los cinco meses.

Pero hoy el pronóstico es el peor y con su propia voluntad para salir adelante no alcanza. Necesita que otros especialistas den con el diagnóstico certero para poder avanzar con un tratamiento que finalmente de resultados. Los doctores les informaron que ya no saben cómo seguir. Ante las malas noticias de los médicos, su mamá decidió publicar un video en las redes sociales exponiendo la situación de su hija con el fin de poder dar con algún especialista que pueda darles un rayo de esperanza. A su lado, "Briannita", sentada y con una sonrisa, se la ve jugando con su mamá.

"A los cinco meses comenzó con diarrea y fiebre. Fuimos al Hospital Británico y tuvo como una gastroenterocolitis, siguió sin mejorar, y después de pasar por muchas pruebas se pensó que tenía una enfermedad inflamatoria intestinal", relató en la grabación.

A Brianna no le dieron mucho tiempo de vida.

Empezó con un tratamiento que no resultó y siguieron con otro más fuerte pero que tampoco dio resultados: "Decidimos hacer una interconsulta con una gastroenteróloga del Garrahan y dijo que necesitaba un hospital de alta complejidad, así fue que pasamos al Garrahan", señaló.

En un primer momento, la internaron para someterla a una endoscopía y colonoscopía y así, confirmar el diagnóstico que tenían. "Cuando entró al quirófano, a los 30 minutos nos informaron que no habían podido hacerle los estudios porque había sangrado en la intubación y la pasaron a terapia intensiva. Estuvimos 7 horas hasta que pudimos verla", recordó.

Sus papás la acompañan las 24 horas del día.

Los días fueron pasando y su estado era grave, sangraba mucho y cuando intentaban sacarle la intubación, era mucha la cantidad que perdía: "A los días decidieron volver a sacárselo y me explicaron que no era un lugar localizado, sino que sangraba por todos lados".

Brianna no dejaba de perder sangre, pero lo más complicado fue que, en su caso, todos los resultados daban bien: "Luego de que nos dijeran varias veces que teníamos que despedirnos de ella porque no había solución, dejó de sangrar y pudimos avanzar".

Con el pasar de los días, le sacaron la intubación y respiraba por sus propios medios: "Le comenzaron a hacer muchos estudios y salió que el tratamiento para los intestinos le había hecho mal y le despertó otra enfermedad, producida por un pénfigo, una enfermedad que causa ampollas, y lo presentó internamente, tenía toda la mucosa inflamada y lastimada. Suspendieron el tratamiento anterior, y comenzó con otro más fuerte todavía, un inmunosupresor que la dejaba sin defensas. Brianna lo hizo y lo superó".

Le gusta jugar y se ganó el corazón de todo el personal de la salud.

A la pequeña, le hicieron una endoscopía respiratoria y se dieron cuenta que su tráquea se deshacía, "se sometió a una cirugía de 6 horas. Pasó a sala y a los 15 días le agarro un virus y tuvo un paro respiratorio, volvió a terapia e intubación y esa intubación le lastimó la cicatriz. Por lo que finalmente, decidieron hacerle la traqueostomía. Llevamos casi tres años de internaciones y la gorda siempre salió adelante, tiene fuerza y quiere seguir", contó su mamá.

Luego de volver a estabilizarla, hace 20 días volvió a tener una complicación: "Su traquea y bronqueos están todos inflamados, los tubos están achicados. Hoy nos dijeron que realmente no saben qué es lo que tiene la nena. No puedo estar más agradecida con el Garrahan, el trato y amor que tiene a mi hija es increíble, pero realmente no saben qué tiene, hoy están trabados. Le dieron corticoides pero no termina de desinflamar. Si esto se termina de cerrar, no hay nada para hacer", lamentó Yasmin.

Necesita con urgencia dar con un diagnóstico.

Los papás no quieren quedarse con el "no hay mas nada para hacer". El motivo del video es pensar que si su caso se hace viral, tal vez en el extranjero puedan dar con lo que tiene y saber si hay un tratamiento para ayudarla.

"Estoy segura que si está pasando por esto es porque lo va a superar. No nos daban esperanzas y salió. Como papás buscamos soluciones en todos lados. Si hay alguien en quien confiamos es en ella y en esa sonrisa, la vamos a seguir acompañando en todo momento como hasta ahora porque ella siempre esta con nosotros", cerró.