Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Al Juzgado de Familia de la localidad bonaerense de Marcos Paz acudió una joven madre, junto con sus allegados, invadida por la desesperación y la angustia, desencadenadas por la ausencia de su hija desde hace más de una semana. La pequeña se encuentra con su padre, quien no la regresó tras el régimen de visitas. Un incumplimiento que la mujer vincula con una obsesión del denunciado hacia ella, por lo que también fue imputado por agresiones tras la ruptura de la relación.

A las 12.30 de este lunes, Marisol Rodríguez, acompañada por sus familiares arribó al Departamento Judicial de Marcos Paz en busca de respuestas, ya que la mujer, de 34 años, aguarda que las autoridades se expidan respecto de la restitución de su hija, de tan sólo tres años.

La chiquita no fue restituida por su papá el miércoles pasado, como establecía el régimen de visitas pactado. "Cuando fui a buscarla a la Comisaría de la Mujer, porque él tiene restricción perimetral, me entero de que no la había llevado", contó Marisol, quien desde un primer momento tuvo el presentimiento de que algo malo iba a suceder: "Cuando entregué a la nena, en ese instante sentí algo muy feo".

"A esta angustia la conocía, porque en abril de 2018 no me la devolvió durante cinco días y a los diez días hizo lo mismo. La tuvo casi una semana hasta que el juez emitió la orden", recordó.

Espera el fallo

El titular del Juzgado de Familia de Marcos Paz recibió el pedido de restitución, por lo que deberá ordenar o no el regreso de la menor a la casa de su mamá. En referencia a ello, Marisol remarcó: "Espero que decida rápido, ya que mi ex pareja hace todo esto porque yo le inicié juicio por alimentos y le llegó una notificación de que debe 26.000 pesos. Casualmente a los pocos días se llevó a la nena. Es para hacerme daño".

La relación entre Rodríguez y su pareja terminó en noviembre de 2017, cuando la mujer se cansó de los maltratos físicos y verbales. Desde entonces, el comportamiento del padre de la nena se volvió obsesivo. "Durante los tres años y nueve meses que estuvimos juntos me hizo sentir que era una inútil, la peor de todas, mala madre porque no iba a trabajar, siempre fue una queja hacia mí", confesó la mujer.

No obstante, "todo lo peor comenzó después". "Yo dejé de ser un objeto, él me hacía sentir una cosa, y reconstruí mi vida. Eso lo puso como loco, agredió a mi pareja en un supermercado, delante de la nena, que vivió todas las situaciones violentas de él", afirmó. Una de esas situaciones impulsó una causa por "daños y desobediencia", cuyo proceso judicial comenzará en febrero de 2020.