La agresora Julieta Silva será juzgada por haber atropellado y matado a su novio, el rugbier Gernaro Fortunato, a la salida de un boliche de la ciudad de San Rafael. En el juicio, la madre del joven pidió hablar y consultó "¿por qué lo hizo?".



"¿Por qué Julieta?, Genaro te quería", dijo la madre de Fortunato, Graciela Linares antes la lectura de la sentencia, a cargo de los jueces Rodolfo Luque, Julio Bittar y María Eugenia Laiglque está prevista para las 14.30.



"Me he mantenido muy tranquila, y necesito poder entender muchas cosas. Demasiado dolor tenemos. Y creo tener el derecho de preguntar por qué, para poder entender qué pasó, qué tanto mal hizo", expresó entre lagrimas.



Y añadió: "Genaro te quería Julieta, tenía proyectos con vos. Proyectos, y vos sabés de lo que te estoy hablando. Estaba contento, con ganas de vivir. Desde el fondo de mi corazón, que Dios le de paz a tu alma".



Silva se abstuvo de su derecho a enunciar las palabras personales antes de escuchar la sentencia del caso y no asistió a la audiencia por razones personales el fiscal, Fernando Guzzo, quien reclamó una condena de 14 años de prisión, mientras que la querella solicitó 20, y por su parte la defensa solicitó la absolución.