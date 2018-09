Miguel Retamar tiene 11 años y la vida le asestó un duro golpe cuando hace cinco meses su mamá murió producto de una enfermedad terminal. Su dolor lo contrarrestaba de algún modo con los recuerdos que le quedaban de su progenitora, los cuales atesoraba en su celular.

El lunes perdió su teléfono en un remis cuando acompañaba a su abuela a cobrar la jubilación y ahora está desesperado por recuperarlo. Por eso publicó en las redes una nota pidiendo ayuda.

"Hoy 24/9 sobre las 11 tome un remis con mi abu para acompañarla a cobrar su jubilación y al bajar del mismo se me cayó el celular. Cuando me dí cuenta el remis ya se había ido. En el celular tengo recuerdos de mamá que ya no está conmigo como fotos y audios de ella que necesito recuperar. Muchas gracias", escribió el chico en las redes sociales.

“Extraño mucho a mi mamá. Tenía algunas cosas de ella en el celular, videos y sus audios donde me decía que hiciera la tarea y que me amaba. Voy a la escuela normal Sarmiento y me va muy bien”, agregó el nene según publica el sitio Diario Móvil.

El teléfono que busca es negro y modelo Samsung Galaxy J1Ace. No tiene vidrio templado y posee un rasguño en la pantalla. Tras la muerte de su mamá, Miguel quedó a cargo de su abuela y su tío y es este último el que está a cargo de la búsqueda.