En los últimos días, un video que se hizo viral emocionó a todos los salteños y ahora al resto del país. Una abuelita ciega asegura que fue abandonada por sus hijos en su humilde vivienda.

Una vecina grabó a Olga cuando relata que para poder vivir tiene que mendigar ayuda a sus vecinos. Su casa está completamente abandonada. Además, hace dos semanas no tiene comida y no puede higienizarse debido a su discapacidad.

"Yo estoy ciega, no puedo ir sola. Antes me manejaba sola pero ahora llego hasta la esquinita y ya me desmayo. Pido que me ayuden, que me consigan una persona que me cuide. Estoy solita mi hijo no viene, mi hija tampoco. Nadie viene", aseguró la mujer.