"Me drogué toda la noche, me la re pegué", fue la insólita declaración que dio un hombre a Crónica HD luego de que le dio positivo un control de alcoholemia que se estaba llevando a cabo en el barrio porteño de Caballito.

El hombre, que dijo que se llamaba Claudio, expresó: "Me dio mal, no me acuerdo lo que tomé, estoy tan perdido que no me acuerdo. Vengo de drogarme toda la noche, después tomé alcohol con unos amigos. Me la re pegué, tomé cocaína, un montón de cosas".

Al señalar las bolsas que tenía en su poder, agregó: "Tengo drogas, pan, drogas, vinos, dos vinos, un champagne". Luego de que el periodista a cargo del móvil revisó los elementos con el permiso del protagonista, encontró pan, un lemon pie, 12 huevos, una botella de aceite, dos vinos y pan rallado.