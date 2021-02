Jorge Rial anunció este miércoles que dejará Intrusos, el histórico programa de espectáculos que conduce desde hace 20 años. Según contó, seguirá en América y estará al mando de un magazine en el prime time de la emisora.

"Hay gente que no me conoce, que nunca ha hablado conmigo y que ya dice 'yo sé tal cosa, yo sé tal otra'. Si quiero decir que no vuelvo a Intrusos, cierro un ciclo, por ahora es un 'hasta luego', no creo en despedidas definitivas, sobre todo con este programa que es mi vida", comenzó.

En cuanto a los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, detalló: "Para mí es un desafío personal muy fuerte, porque acá ya conozco todo y es cómodo...me podría quedar acá tranquilo y cómodo. Pero hay que reinventarse, voy a cumplir sesenta años y creo que es momento. Me quedo en América, hace dos años que me está dando vueltas en la cabeza el nuevo programa que voy a hacer...y ahora se dio una puertita y me colé, llegué justo. Yo lo venía masticando, necesitaba un cambio, un desafío nuevo".

Además, desmintió peleas con su equipo: "No me peleé con nadie, no hubo una discordia, nada. El último programa que grabé que fue el del 31 yo lo hice sabiendo que era el último. La estructura de Intrusos sigue así, es un sello de este canal y siempre funcionó. No me voy enojado con nadie, lo del chat paralelo seguramente haya".

Rial habló también de su nuevo proyecto: "El nuevo programa se llama TV Nostra y vamos a hablar de actualidad. No va a ser sólo de política. Va a haber de todo, buenos informes también. Será de 8 a 9 de la noche".