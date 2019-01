El dólar bajó este viernes 17 centavos y cerró en $38,56 promedio para la venta al público en los principales bancos nacionales, mientras la tasa de las Letras de Liquidez se mantiene en la senda bajista y finalizó en 57,253%.



En el segmento mayorista, el dólar bajó a $37,58 pero se mantuvo arriba del mínimo de la banda de flotación, que hoy operó entre $37,55 y $48,59.



De esta forma, el mayorista operó toda la rueda dentro de la zona de no intervención dispuesta por el Banco Central, evitando -como la pasada jornada- la intervención de la central monetaria en el mercado único y libre de cambios.



Con este valor, el dólar abrirá el lunes próximo igualando el valor del piso de la banda.



En tanto, la tasa de las Letras de Liquidez se mantiene en la senda bajista y finalizó en 57,253%.



El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 724,7 millones, un 16% más que el pasado jueves, y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.



En tanto que en el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 580 millones, de los cuales más del 60% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 38,31 y $ 39,59 respectivamente y en línea con el segmento de contado los plazos presentaron bajas promedio de 15

centavos.



"El mercado de cambios de Argentina hoy fue a contramano con el valor del dólar a nivel global, donde se revaluó contra las monedas extranjeras y especialmente las emergentes”, dijo Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



El operador explicó que “en el cálculo de los operadores en el sector financiero local manda la tasa de interés en pesos, y encima este fin de semana entra el lunes con feriado en los Estados Unidos, lo que influye en los cálculos y decisiones de liquidación”.