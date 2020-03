Autoridades el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, que gestiona los alquileres a turistas, pidieron este martes a sus eventuales clientes que no vayan a la ciudad este fin de semana largo, porque no habrá servicios para visitantes, en tanto se anunció el cierre de los dos shoppings marplatenses.



El presidente de la entidad, Miguel Ángel Donsini, dijo que "en un momento difícil del país y el mundo" se busca "que la gente no circule dentro del país” y aseveró: “En Mar del Plata le pedimos a los turistas que no lleguen a la ciudad”.



“Ya contábamos con un 60% de ocupación para el fin de semana largo de los cuales un 50% ya ha desistido de viajar y a los que quieren venir les recomendamos que no vengan, ya que no van a tener los servicios como corresponden", explicó Donsini en referencia a restaurantes, pubs y bares.

.



El dirigente estimó que “Dios va a querer que en poco tiempo más salgamos de este momento que está viviendo el mundo” y pidió “solidaridad entre todos ya que creo que cada uno debe permanecer en sus casas, no circular dentro del país e intentar que esto pase pronto y con muy pocas víctimas fatales”.



Los dos shoppings de Mar del Plata (Paseo Aldrey y Los Gallegos) anunciaron que cerrarán desde este mares a las 16 hasta el 31 próximo, para evitar que se propague el virus del coronavirus y resguardar a los empleados de los comercios.

La Costa suspende actividades

El partido bonaerense de La Costa cerró sus atractivos turísticos, canceló actividades culturales y sociales, y dispuso reducir la ocupación hotelera y de bares y restoranes, por disposición de su intendente, Cristian Cardozo, quien afirmó "no estamos de vacaciones"



En ese marco, fueron cerrados los parques temáticos, bingos, casinos, cines, teatros, salas de videojuegos y entretenimientos, mientras que restaurantes, bares y hoteles deberán bajar su ocupación al 50%.



El jefe comunal dijo: “Realizaremos rigurosos controles para cuidar a los costeros y a la comunidad en su conjunto ya que no existen casos de coronavirus en La Costa”.

.



“Suspendimos todo tipo de actividades culturales, sociales y reuniones masivas ya que somos conscientes y no estamos de vacaciones sino cuidándonos entre todos”, resaltó.



Cardozo contó que “junto a muchas inmobiliarias, también hemos decidido suspender los alquileres para este fin de semana, por lo que les solicitamos a todos los prestadores de servicios que respeten los decretos y normativas previstas para cada sector”.



El intendente remarcó: “Debemos ser responsables, estar unidos para entre todos y todas superar esta situación” y pidió a los vecinos "llevar adelante las medidas de prevención ya que esta etapa nos exige solidaridad, determinación y máxima responsabilidad social e individual”.



“Desde nuestro distrito reiteramos: en La Costa no estamos de vacaciones, por eso proponemos cuidar a hijos, familia, adultos mayores, vecinos”, enfatizó, y aseguró que “si hacemos lo que tenemos que hacer, si somos solidarios y estamos unidos, entre todos le ganaremos a este virus”.