A una semana de la inauguración de la "Mini Ciudad Gótica" del Hospital Sor María Ludovica, creada por el Batman platense, el espacio fue vandalizado; además de que varios de los juguetes fueron encontrados rotos.

A través de una publicación de Facebook, el superheróe oriundo de la ciudad de La Plata, que semanalmente realiza trabajo solidario en la institución médica, expresó su dolor por el hecho. Sin embargo, en el texto se limitó a contar la triste situación, y no culpabilizó a nadie: "Cómo acusarlos cuando son verdaderas víctimas de décadas de políticas que han denigrado la educación al extremo de hacer perder valores tan elementales como el respeto, el esfuerzo y la honestidad entre otros".

LEÉ TAMBIÉN: " Batman" es reconocido por su trabajo en La Plata

Asimismo, el platense, expresó un deseo para todos los argentinos frente a la crisis que atraviesa el país. "Deseo en estos días tan particulares que vive nuestro querido país, que no se inclinen mis palabras hacia ninguna bandería política partidaria, creo que todos ustedes saben que a lo largo de estos casi 7 años de misión, NUNCA permití que eso suceda y me he manejado exactamente de la misma manera con la gestión anterior, ésta y lo seguiré haciendo con la que venga, lo que me permite la maravillosa y absoluta libertad de pensar, actuar y sentir".

El karting fue encontrado sin volante y un asiento

"Como ustedes saben detrás de todo esto no hay una empresa, ni ningún multimillonario que aporta grandes cifras, esto se logra con la colaboración de peso sobre peso de gente de clase trabajadora y sencilla, a quiénes no le sobra nada. Yo soy consiente que gran cantidad de los chicos que llegan al htal no saben como jugar en un espacio así, porque no han tenido la posibilidad de estar nunca en un lugar como este. Y también sé que la mayoría de esos padres no los vigilan, ni hacen que cuiden y que lo usen como se debe porque tampoco ellos conocen la cultura del sacrificio", añadió en el posteo.

Por último, al final de la publicación prometió intentar "arreglar lo dañado mañana mismo y aún queda una flota de 6 rodados de recambio... no hay más que eso, ya que no voy a destinar dinero para solventar eternamente gastos de este tipo".

Franjas de césped sintético fuera de lugar

"Como dije en el discurso de inauguración y figura en la cartelería, La Mini Ciudad Gótica es una muy buena oportunidad para educar... Ojalá se aproveche.... el tiempo que la misma siga funcionando depende pura y exclusivamente de ello", cerró.