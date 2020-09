"Generalmente las despedidas tienen una connotación de tristeza, pero este no es el caso. Queremos ser uno de los principales exportadores del mundo, de gas y de petróleo. Está bueno poder despedirlos para poder decir que empezamos a tener nuestra propia energía", decía el ex presidente Mauricio Macri en octubre de 2018, en el puerto de Ingeniero White, ubicado en el distrito de Bahía Blanca, en donde presenció la partida del buque regasificador Exemplar.

En ese entonces, el plan para desinvertir YPF, "iba más allá de los monopatines", así fue como la barcaza de GNL en Bahía Blanca bautizada como "el caño del mundo" culminó con un serio problema de importación de gas para el país.

En diálogo con Crónica, Gustavo Lahoud, del Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas, analizó la estrategia fallida que buscó llevar adelante la gestión anterior: "Armaron un sistema de barcaza supuestamente para licuar gas natural y llevarlo a posibles mercados de demanda que no existían, pensando que eso iba a ser un negocio de mediano y largo plazo, por parte de la empres YPF". Y sentenció: "Hicieron que YPF perdiera mercados ante sus competidores privados".

Por su parte, Chiru López, ex trabajador de YPF, remarcó respecto a la firma: "Fue siempre un símbolo del industrialismo argentino"."Para nosotros YPF era la principal porque alimentó a muchas empresas, al Ejército, a la Aeronáutica, si no teníamos un combustble bueno, a un precio adecuado esas empresas no hubieran funcionado", agregó.

Sin embargo, la petrolera argentina a la que describió como "una madre industrial", y "un sostén importante del país", "en la etapa de Macri se congeló y se puso YPF al servicio del desarrollo en función del mercado", dijo.

Como consecuencia de la crisis económica el consumo de gas cayó, la desinversión logró pueblos fantasmas, y el abandono de pequeñas ciudades del interior. "Cuando vos pones al mercado a planificar, en materia energética, lo que obtenes es esto, y YPF fue manejada como una empresa internacional más, y no como la empresa testigo, a cargo del 51% de las acciones del Estado Argentino", sentenció Gustavo Lahoud.