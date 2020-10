Por Valeria Carreras

@dravaleria

Con motivo de la pandemia (epidemia a nivel mundial ) el año 2020 no será un año más. En varios aspectos los efectos del Covid- 19 se hicieron sentir más allá de la enfermedad, porque nos afectó a todos en distinta medida. El tema económico es una de las consecuencias de la pandemia. Desde negocios cerrados definitivamente hasta pérdida del empleo, pasando por merma de ingresos y endeudamiento, el virus llegó al bolsillo.

La clase media fue la más golpeada a pesar de medidas del gobierno para auxiliarla, como la suspensión de corte de servicios por falta de pago o los tres meses de gracia para el pago de tarjeta de crédito, pero no alcanzó. Mucha gente que venía con una economía doméstica golpeada se endeudó y ahora padece el “maltrato de los acreedores”.

Desde hace dos meses, aquellas personas que deben a bancos, tarjetas de crédito o financieras están siendo sometidas a “acoso y hostigamiento” por parte de dichas entidades. Todos los días desde las 8 de la mañana y hasta las 21 reciben mensajes de WhatsApp, emails, mensajes de texto sms, y llamados telefónicos.

El promedio es de 3 a 4 de estas comunicaciones por día. Los WhatsApp y los sms dicen “Última oportunidad” para cancelar la deuda que mantiene con tal banco, “Tiene 48 hs. para realizar el pago. Evite juicio”. Los llamados son realizados por personas que sólo mencionan su nombre de pila y, con prepotencia, amenazan al deudor con frases del siguiente tenor: “Pague o le vamos a embargar todo lo que tenga en su casa” o “si no paga se iniciará juicio y quedará en sus antecedentes comerciales, le embargaremos los sueldos de su familia”, y otro tipo de golpes bajos como entablar este tipo de comunicación con menores de edad que atienden el teléfono: “Decile a tu papá que si no paga le haremos juicio y le quitaremos la televisión de tu casa”.

En los emails incluyen “advertencias” como: “Tenemos grabado su compromiso de pago en tal fecha y usted no cumplió, lo calificaremos como moroso y no podrá acceder a crédito en ninguna entidad”. El cobro de deudas tiene dos etapas: la prejudicial son las acciones que se realizan antes de iniciar juicio de cobro de deuda, o de ejecución. Esta etapa incluye desde envío de cartas documento, emails, y algún llamado, pero no pueden ir a su domicilio, no habrá embargos tampoco.

Es el momento de negociar, pedir cuotas e incluso quitas de intereses. De nada sirve firmar un acuerdo leonino asumiendo un compromiso que no se puede afrontar. La judicial, en la cual el deudor recibirá una demanda de cobro, la cual se debe contestar dentro del plazo. En esta etapa el acreedor puede pedir embargos de sueldo, embargo de bienes como autos, inmuebles y en algunos casos se pide embargo de bienes muebles.

No existe la prisión por deudas, y nadie está exento de pasar por un mal momento y convertirse en deudor moroso. Por eso lo mejor será que ambas partes se manejen con honestidad y buena fe.

Métodos ilegales

Es necesario que los deudores sepan que el tipo de “gestión de cobranzas” que amedrenta y amenaza es ilegal y puede ser denunciado, para lo cual damos unos consejos.

- Pedir nombre, apellido y cargo de la persona que llama para cobrar la deuda.

- Pedir nombre de la empresa de cobranzas o departamento legal a cargo.

- Imprimir los mails, y hacer captura de pantalla de los mensajes intimidantes que los cobradores envían.

- Contestar los mails requiriendo la personería jurídica de la empresa de cobranzas como también el detalle de los intereses que se pretenden cobrar y el nombre completo del responsable del mail. Puede denunciar el maltrato, las amenazas y el hostigamiento en forma gratuita e incluso online: Defensa del Consumidor: https://www.argentina. gob.ar/produccion/ defensadelconsumidor/ formulario. BCRA tiene una opción para formular quejas, y denuncias: http://www. bcra.gob.ar/BCRAyVos/ Sugerencias.asp.