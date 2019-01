Una multitud de devotos de Antonio Mamerto Gil Núñez, conocido popularmente como el Gauchito Gil, arribaron a la localidad correntina de Mercedes en autos, colectivos, bicicletas o a caballo, para participar de las actividades en su honor, al cumplirse 141 años de su fallecimiento.

El santuario, creado junto al árbol donde fue asesinado el gaucho "milagroso", ubicado a siete kilómetros de la mencionada ciudad, es centro de la concentración de peregrinos que arriban de todo el país y también de Paraguay, Brasil y Uruguay y Chile, entre otros.

Este martes se inauguró el gran monumento de más de 9 metros en honor al Gauchito Gil, en un sector parquizado del cruce de la ruta nacional 123 y la avenida Pellegrini, en el acceso a la ciudad de Mercedes, ubicada a 246 kilómetros de la capital correntina.

Además hay misas y está la participación de cientos de jinetes que se suman en peregrinación provenientes de distintos puntos de la provincia y son quienes trasladan la cruz original desde el Centro de Interpretación a la Iglesia y el santuario.

El obispo de la Diócesis de Goya Adolfo Canecín escribió una carta pastoral para los peregrinos de la Cruz Gil, a quienes este año propone reafirmar su devoción a la Virgen “recibiendo a la Madre de Itatí como propia”. Luego, en otro párrafo de su escrito, sugiere dos cosas para que los devotos realicen en lo que resta del año: “Marcar cada día con el agua bendita la cruz sobre sus cuerpos, familiares, casas y cosas. Y saludar al que encuentren en el camino de la vida con un ¡Ave María Purísima, sin pecado concebida!”.

Incidentes

En vísperas a la celebración por el día del Gauchito Gil en Mercedes un joven tras protagonizar una pelea fue herido con un arma blanca. Por los cortes fue trasladado de urgencia a un móvil de salud donde se detectó que perforado una arteria. El hombre fue intervenido y luego trasladado al hospital local donde quedó internado en terapia intensiva.

Por eso mismo se intensificaron los operativos de seguridad en la zona.

La historia

Cuenta la leyenda que el Gauchito Gil nació en la provincia de Corrientes (Argentina), en la zona de Pay Ubre (actualmente Mercedes), aproximadamente en el año 1847. De joven se enamoró de una joven viuda que era pretendida por el comisario del pueblo. El policía comenzó a perseguir a Antonio Gil, aprovechándose del poder de su autoridad, hasta que finalmente se enfrentaron a duelo en una pulpería. En la pelea el Gauchito Gil le perdonó la vida, pero debió huir del pueblo.

La guerra contra el Paraguay lo alistó en el ejército, pero al final de la misma el enemigo pasó a estar dentro del mismo país: fue convocado por el ejército federal para luchar contra los unitarios. Como no estaba de acuerdo con los enfrentamientos internos del país, decidió huir junto a dos compañeros. Su decisión no fue tomada por cobardía, sino porque no toleró el derramamiento de sangre entre hermanos ocasionados por las batallas correntinas del siglo XIX.

El ejército lo encontró finalmente y le quitó la vida un 8 de enero, posiblemente del año 1868. El año es impreciso, "se puede afirmar que el hecho ocurrió entre 1853 y 1870”, destaca el investigador, Orlando Van Bredam.

Todos los 8 de enero se conmemora su muerte y, es entonces que, en el santuario se pueden escuchar, junto a rezos y plegarias, bailes y chamamé correntinos que el pueblo baila y le canta a su santo.