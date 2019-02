Por Gabriel Arias

garias@cronica.com.ar



El cáncer afecta tanto a los niños como a los adultos. Tiene el mismo nombre. Se origina de la misma manera. Sin embargo, es erróneo afirmar que esta enfermedad influye de igual manera. De hecho, hay algunos tipos de cáncer que afectan a los mayores y no a los menores, y viceversa. Existen otros que en adultos tienen mal pronóstico y en pediatría se curan. Además, y principalmente, no es lo mismo vivirlo en la infancia que en la adultez. Los pequeños no suelen tener otras enfermedades crónicas, antecedentes de cirugías o enfermedades graves. La realidad es que no estamos preparados como sociedad para ver sufrir a un niño; siempre buscamos protegerlos, son más vulnerables. Ante el diagnóstico de cáncer infantil, se genera una revolución en la familia, se piensa en lo peor, y en cuánto tiempo de vida queda.

Hoy se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes y sus familias. Así como de la necesidad de que todos los niños en cualquier lugar del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.

En la próxima fecha de la Superliga del fútbol argentino este fin de semana, varios equipos saldrán a la cancha con la camiseta de la Fundación Pediátrica Argentina (FuPeA). La fecha (instalada en 2001) muestra año a año el compromiso de la sociedad con aquellos niños que poseen esta enfermedad, y una de esas mujeres que todos los días buscan logran una mejor calidad de vida para ellos es Edith Grynszpancholc, fundadora de la Fundación Flexer, quien le comentó a Crónica: "Nuestro organismo atiende a más de 1.200 familias cada mes y esto quiere decir que sabemos muy bien lo que les pasa a las familias. Estamos preparados para ayudarlos y separo siempre sus dificultades, están las de orden práctico y las que tienen que ver con los sentimientos, y tanto para el chico como para sus hermanos y padres, las cuestiones prácticas tiene que ver con que accedan a todo lo necesario, osea continuar con el tratamiento como corresponde, porque en nuestro país la cobertura es total, y los chicos sin cobertura tienen 100 por ciento por el Programa Médico Obligatorio. A veces hay demoras e incumplimiento, entonces si un chico necesita una silla de ruedas, entre que hace el trámite y todo pasa el tiempo, y nosotros se la damos al instante".

En nuestro país se diagnostican 1.400 casos nuevos de cáncer infantil por año y el 70 por ciento de esos chicos se atienden en hospitales públicos. En tanto, el 70 por ciento de los chicos que se someten al tratamiento se curan y pueden continuar con una "vida normal". Edith agregó: "Decimos que el cáncer infantil puede curarse porque entendemos que todos lo saben, y creemos que hay que seguir diciéndolo, además contribuimos con los esfuerzos que hay en el Instituto Nacional del Cáncer con el diagnóstico temprano, tratamos de colaborar en la difusión de los síntomas, pero más que nada una vez declarada la enfermedad, ayudar a ese chico ahora y para el futuro sobre todo en el tema educación, porque un chico que pierde la posibilidad de educarse pierde un futuro posible también, entonces no sólo apostamos a que haga el tratamiento sino a mantenerlo activo a él y sus padres".

Hoy se llevará a cabo la jornada "Ponete la camiseta" en un shopping de Palermo, sobre la cual Edith dijo que "a la gente le pedimos que use una prenda blanca y se acerquen al stand de la fundación, donde podrá armar el kit escolar que el shopping le estará regalando a los chicos".