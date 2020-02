Creo firmemente en el desarrollo de la ciencia, particularmente en el territorio de la oncología y los múltiples tratamientos que se están indicando en los distintos tipos de tumores; en el siglo XXI queremos introducir el concepto de "traje a medida para cada uno de los pacientes". La frase pertenece al médico oncólogo Darío Niewiadomski, quien, al conmemorarse hoy el Día Mundial Contra el Cáncer, pidió conciencia al respecto y que se realice los controles necesarios.

Para definir a esta enfermedad, el profesional (M.N. 110.535, creador de Oncologíaesperanzadora.com y médico oncólogo en distintas instituciones) dijo que "es una enfermedad no infecto-contagiosa infecciosa, en donde se producen múltiples mutaciones a nivel genético (del ADN y ARN) en las células, y estas dejan de cumplir la función preestablecida, por lo que se desdiferencian y comienzan a crecer de manera descontrolada. Hay tumores benignos y malignos, los primeros son diferenciados, no infiltran tejidos vecinos, tienen una velocidad de crecimiento muy lenta y no tienen la capacidad de realizar metástasis (infiltración de órganos a distancia. Por el contrario, los tumores malignos son indiferenciados, crecen a velocidades mayores, tienen la capacidad de infiltrar tejidos vecinos y realizar metástasis".

El Cáncer en números

Si nos centramos en la estadística, los números indican que en Argentina hay 130.000 nuevos casos por año, y fallecen por las complicaciones del cáncer unas 69.000 personas. Es fundamental hacer hincapié en la prevención, la detección temprana y la concientización para que aumente la tasa de curación, y se reduzca la tasa de mortalidad por esta patología y así "desmitificar la palabra cáncer como sinónimo de muerte".

Los tumores más frecuentes en las mujeres son, los de mama, colon, pulmón y cérvix, mientras que en los hombres priman los de próstata, colon y pulmón.

A la hora de conocer sus síntomas, el médico relató que "hay personas que no manifiestan ningún tipo de síntomas, mientras que en otros casos pueden aparecer síndromes anémicos, cambio de coloración de la piel, dolores articulares o musculares, pérdida de peso, debilidad, fatiga, falta de apetito, mareos,orinar con sangre (hematuria), o bien pueden tener sangrado a nivel vaginal (ginecorragia), fiebre, sudoración nocturna y otros".

Consultado sobre si cree que la ciencia podrá vencer a esta enfermedad, Niewiadomski sostuvo que "no se trata de vencerla, sólo hay que entenderla, comprenderla, y así llegaremos a aumentar las tasas de curación. Con mis colegas discutimos casos complejos, en donde tiempo atrás no hubiera habido chances curativas; hoy en día eso cambió; algunos pacientes que tienen metástasis son potencialmente curables".

Finalmente, el profesional dijo que "oncología es una especialidad difícil pero apasionante, en la cual la relación médico-paciente-familia es crucial para poder afrontar juntos este camino y que lo potencialmente curativo se transforme en curación".