Nos acostumbramos desde hace décadas a una sociedad donde la mujer suele casarse y formar una familia. Antes de los años setenta, sin dudarlo, se esperaba la llegada de un hijo en la unión entre un hombre y una mujer. En estos tiempos los colectivos hacen oír su voz y la lucha feminista entró de lleno en la vida cotidiana de la sociedad argentina.

De esta manera, nos comenzamos a cuestionar ciertos hábitos y costumbres que culturalmente se han inculcado. Existen tantos conceptos preconcebidos de la maternidad y lo que implica, que no todas las mujeres tienen una idea clara acerca de ser mamá. Y una de las preguntas que hoy se debate es, ¿existe el instinto maternal?.

El instinto maternal no se ha demostrado que existiera. A algunas mujeres les encantan los chicos y nada les hace más felices que eso. Pero también hay otras que no lo desean y no lo sienten como una prioridad en sus vidas. Derribando barreras sociales aunque todavía con muchos prejuicios, hoy pueden manifestar libremente que no quieren ser madres. Por esto, ya no se puede hablar de “instinto” si por “instinto maternal” se entiende como un deseo innato que impulsa a las mujeres a tener hijos.

Antonella D'Alessio es Licenciada en Psicología, cofundadora y coordinadora del área de prensa y comunicación de la "Red de Psicólogxs Feministas" y docente en introducción a los estudios de género en facultad de Psicología de la UBA. En diálogo con cronica.com.ar explicó "la construcción histórica del concepto de maternidad".

"Previo a las revolución francesa e industrial, según nos cuentan los libros de historia, las mujeres parían y en vez de, como hoy, tener un lugar de apego, las nodrizas se hacían cargo de los cuidados y la crianza porque estaba mal visto tener hijos chicos. Los bebés, para la lógica de esa época, no servían para nada. Se los cuidaba hasta que podían tomar tareas; a las niñas se las entrenaba en quehaceres domésticos y a los niños en cuestiones del trabajo, de la tierra", indicó D'Alessio.

A partir de la medicalización de las mujeres, Antonella aseguró que "se crea la maternidad como un lugar que sería nuestro máximo objetivo y proyecto en la vida. Esto tiene que ver con las necesidades de las sociedad incipientemente industrializadas en esa época que necesitaban la reproducción de fuerza de trabajo en el hogar mientras que la fuerza de trabajo era exclusivo de las fábricas".

Y manifestó que "a partir de todo esto se empieza a hablar del instinto materno, como algo que es propio de quienes poseemos útero y que también sería un saber hacer, saber sentir, saber decir, saber adivinar, todo lo que tiene que ver con cuidados y crianza".

Por esto, D'Alessio concluye que "el instinto materno es algo que se crea a partir de la necesidad de que las mujeres se conviertan en madres y esposas, o como dice María Marcela Lagarde y de los Ríos "madresponsa". El instinto maternal es algo que nos dicen que existe para convencernos de cumplir el rol que el patriarcado capitalista ha asignado a las mujeres que es la maternidad, crianza y cuidados".

Carlos de Angelis es Sociólogo y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En diálogo con cronica.com.ar, coincide en que el instinto maternal forma parte de una construcción social: "Es parte de una construcción entre el hombre y la mujer. Se crea la idea de que el hombre es racional y práctico mientras que la mujer es sensible, instintiva, y se guía por los impulsos", manifestó.

"Si uno mira al hombre prehistórico, había una visión de conservar a la mujer que cuidaba a los hijos. Esa historia llega hasta la actualidad. También la relación con los hijos, lo sensorial, no sale de la nada. La mujer lleva en su vientre al hijo. Pero de ahí a darle a la mujer una sensibilidad o un 'instinto materno', forma parte de la construcción cultural. También lo maternal tiene una connotación positiva, lo paternal es 'negativo', como autoritario", indicó de Angelis.

Por otro lado, Mario Sebastiani, obstetra y doctor de la División Tocoginecología del Hospital Italiano concibe otra idea y aseguró que este instinto sí existe. "Si decimos que no existe el instinto maternal tiraríamos por la borda un concepto arraigado y propio de los que pertenecemos al reino animal y que lo vemos reflejado en el comportamiento inmediato que se establece entre una hembra y una cría. Por ello diría que el instinto existe en la mujer pero que la misma cultura, educación y condicionamientos que se imponen en el homo sapiens hace que el mismo se encuentre francamente atenuado", indicó.

Según su experiencia, es muy frecuente que las mujeres en el medio del caos que implica un nacimiento y el inicio de la lactancia "se pregunten con humor ¿donde está el instinto que no lo encuentro?", manifestó Sebastiani. Y agregó: "Algunas mujeres lo toman con humor y otras en cambio se culpabilizan por las dificultades que encuentran y que no pueden resolver".

Por eso, el obstetra concluyó que "desde el sistema de salud, más que estar explicando que el instinto existe o que no existe, tenemos que dar las herramientas antes del nacimiento para poder resolver (muchas veces en la soledad de su hogar) los inconvenientes o los desconocimientos a los que se enfrentan en el día a día y al principio de la crianza".